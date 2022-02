नई दिल्ली: कर्नाटक में हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Controversy) के केंद्र में रही छात्रा मुस्‍कान खान (Muskan Khan) का उत्तर प्रदेश में अपने एक स्थानीय पदाधिकारी द्वारा समर्थन किये जाने के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की मुस्लिम शाखा ने बृहस्पतिवार को उनके (स्थानीय पदाधिकारी के) बयान से दूरी बना ली. साथ ही, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि कुछ कट्टर व्यक्ति देश का माहौल बिगाड़ने के लिए छात्रा का दुरूपयोग कर रहे हैं. मंच के संस्थापक एवं आरएसएस के वरिष्ठ नेता (RSS leader) इंद्रेश कुमार (Indresh Kumar) ने एक वीडियो संदेश में कहा कि हिजाब को लेकर जारी विवाद देश के सौहार्द्र एवं शांति में खलल डालने की कुछ कट्टर लोगों के नापाक मंसूबों का एक बर्बर चेहरा है.Also Read - HIjab Controversy: अल्लाह हू अकबर' का नारा लगाने वाली छात्रा को इनाम की घोषणा की, मुस्लिम संगठन की बढ़ी परेशानी

कर्नाटक हिजाब विवाद पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, हमेशा जींस पहनने वाली मुस्लिम लड़की मुस्कान खान के जरिए कुछ चरमपंथियों ने हमारे देश और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की…यह साबित करता है कि चरमपंथी बेटियों को शिक्षा से दूर ले जा रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. Also Read - Karnataka School: हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में सोमवार से खुलेंगे 10वीं तक के स्कूल, डिग्री कॉलेजों पर फैसला नहीं

#WATCH | Some extremists through a Muslim girl Muskan Khan who always donned jeans tried to defame our country and Islam…It proves that extremists are taking daughters away from education and are playing with their future: RSS leader Indresh Kumar on Karnataka hijab row pic.twitter.com/5XCBLaZDrC

— ANI (@ANI) February 10, 2022