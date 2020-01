नई दिल्‍ली: दिल्ली के शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन स्थल पर हथियार लेकर

पहुंचने वाले शख्‍स लुकमान चौधरी ने इस वाकये पर बुधवार को बयान दिया है. लुकमान चौधरी ने बताया, मैं शाहीन बाग में

पिछले 30 सालों से रह रहा हूं, मैं प्रदर्शनकारियों से रोड खुला करने के लिए कहने गया था. मैं अपनी गन हमेशा अपने साथ रखता

हूं, किसी ने इसे देख लिया और इसे बाहर निकाल लिया. मैं नहीं जानता था कि वह कौन था.

बता दें कि खबर सामने आई थी कि मंगलवार को प्रदर्शन स्थल पर एक व्यक्ति हथियार लेकर पहुंच गया और आंदोलनकारियों को

धमकी दी. वहां के मौजूद लोगों ने उस व्‍यक्ति पर आरोप लगाया था कि शख्स ने किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने का दावा

किया.

स्थानीय निवासी और प्रदर्शनकारी सैयद तासीर अहमद ने बताया था कि एक व्यक्ति दोपहर तीन बजे मंच पर चढ़ गया और लोगों

को आंदोलन खत्म करने की धमकी देने लगा. उसने किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने का दावा किया है. बहरहाल, अन्य

प्रदर्शनकारियों ने उस पर काबू पा लिया और उसे प्रदर्शन स्थल से दूर ले गए.

Luqmaan Chaudhary, owner of the gun that was brandished at Shaheen Bagh yesterday: I have been living in Shaheen Bagh for 30 years, I went there to speak to protestors to open the road. I always carry my gun with me, someone saw it & took it out, I don’t know who it was. pic.twitter.com/bFH1FZu1zC

