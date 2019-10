लखनऊ: राजधानी लखनऊ में हिन्दु समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में गुजरात के सूरत जिले के निवासी तीन लोगों समेत कुल पांच लोगों को पूछताछ के लिये हिरासत में लिया गया है. हालांकि अब हिंदू महासभा के पूर्व प्रमुख कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में यूपी सरकार की जांच पर अविश्वास व्यक्त करते हुए उनके बेटे सत्यम तिवारी ने इस मामले की एनआईए जांच की मांग की. उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करे. हमें किसी पर भरोसा नहीं है. मेरे पिता को मार दिया गया जबकि उनके पास सुरक्षा गार्ड थे. हम प्रशासन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं?”

Satyam Tiwari, son of #KamleshTiwari, in Sitapur: We want National Investigation Agency to investigate the case, we do not trust anyone. My father was killed although he had security guards, how can we possibly trust the administration then? pic.twitter.com/a3xq8KV2hk

— ANI UP (@ANINewsUP) October 19, 2019