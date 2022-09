Sonali Phogat Latest News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट (Sonali Phogat) की मौत की सीबीआई जांच होगी. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई जांच की मंजूरी गृह मंत्रालय (MHA) ने दे दी है. मालूम हो कि इससे पहले आज ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawan) ने मामले की सीबीआई जांच (CBI Probe) की सिफारिश की थी.Also Read - अब CBI करेगी सोनाली फोगाट मामले की जांच, CM सावंत बोले- हमें अपनी पुलिस पर भरोसा, पीड़ित परिवार की डिमांड का रखा ख्याल

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सोनाली फोगाट की मौत के मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का अनुरोध करेगी. हरियाणा के हिसार से भाजपा नेता फोगाट (43) की पिछले महीने गोवा में मौत हो गई थी. ऐसी आशंका है कि उनकी हत्या की गई है. सोनाली के परिवार के सदस्यों ने शुरुआत से ही उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग की थी. Also Read - Sonali Phogat Murder Case: जल्द ही चार्जशीट दायर करेगी गोवा पुलिस, कहा- जांच हुई पूरी

Ministry of Home Affairs recommends CBI probe in the Sonali Phogat death case: Sources

(File photo) pic.twitter.com/ljImtr0462

