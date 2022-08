Sonali Phogat Case: उत्तरी गोवा के एक रेस्तरां के दो सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में सामने आए हैं जो भाजपा की नेता सोनाली फोगाट की मौत से पहले के बताए जा रहे हैं. वहीं, सोनाली फोगाट के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है. हरियाणा सरकार ने कहा है कि सीबीआई जांच के लिए वह गोवा सरकार को पत्र लिखेगी. इस बीच अंजुना के कर्लीज रेस्तरां के सीसीटीवी फुटेज से लिए गये ये वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं. एक वीडियो में फोगाट को सुधीर सांगवान के साथ डांस करते देखा जा सकता है. सांगवान को फोगाट की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है. वीडियो में फोगाट अपने सर पर एक विशेष प्रकार का बैंड लगाती हुई नजर आ रही है. वीडियो में सागवान उन्हें जबरन पानी पिलाता हुआ दिख रहा है जिसे वह तुरंत थूक देती हैं.Also Read - भाई ने खोल दिया राज!, बताया किस वजह से मारी गई भाजपा नेता सोनाली फोगाट

पुलिस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई ने पहले संवाददाताओं को बताया था कि सांगवान ने पानी में कुछ ऐसा मिलाया था जिससे उनकी मौत हुई थी. दूसरे वीडियो में फोगाट को आरोपी द्वारा ले जाते देखा जा सकता है. फुटेज में वह लड़खड़ाती नजर आ रही हैं और रेस्तरां से बाहर निकलने के समय वह सीढियों पर करीब करीब गिरती हुई दिख रही हैं. पुलिस ने इस मामले में अब तक फोगाट के निजी सहायक सुधीर सांगवान, एक अन्य सहयोगी सुखविंदर सिंह, रेस्तरां के मालिक एडविन न्यून्स और कथित मादक पदार्थ तस्कर दत्ता प्रसाद गांवकर को गिरफ्तार किया है. सिंह और सांगवान पर हत्या के आरोपों में जबकि गांवकर और न्यून्स के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. Also Read - AAP का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन, कहा- BJP नेता बताएं कि CBI को मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या मिला?

वहीं, चंडीगढ़ में सोनाली फोगाट की बहन और अन्य परिजनों ने हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर से मिले. खट्टर से परिजनों ने सोनाली फोगाट मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. सीएम से मिलने के बाद सोनाली फोगाट की बहन ने कहा कि सीएम से हमने सीबीआई जांच की मांग की है. सीएम ने इसका भरोसा भी दिया है. सच सामने आना ही चाहिए. Also Read - गुजरात में साबरमती तट पर 'खादी उत्सव': PM मोदी ने 7500 महिलाओं के साथ चलाया चरखा

Chandigarh: CM Khattar assured us there’ll be CBI probe & we’ll get justice. Everything will come to fore. It can be seen in video that it was done forcefully. She told me that something wrong is being done to her after that her phone got off: Rupesh, Sonali Phogat’s sister https://t.co/FC9yvhPWii pic.twitter.com/c1uZFVNxUF

— ANI (@ANI) August 27, 2022