Sonali Phogat Postmortem Report: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट (Sonali Phogat Dies) की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सोनाली फोगाट (Sonali Phogat Autopsy Report) के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Sonali Phogat Death Reason) में चोट के निशान सामने आने के बाद गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के दो सहयोगियों के खिलाफ FIR में हत्या का आरोप जोड़ा है. मालूम हो कि शुरुआत में सोनाली की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया गया था.Also Read - पेगासस को लेकर अब भाजपा हमलावर, कहा- मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी माफी मांगें

A probe should be done as per the filed FIR. The post-mortem report says that her (Sonali Phogat) body has marks of injury: Rinku, brother of Sonali Phogat pic.twitter.com/fCpUr1oHeL — ANI (@ANI) August 25, 2022

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 42 वर्षीय फोगाट की मौत से जुड़े मामले में IPC की धारा 302 (हत्या) को जोड़ा गया है. उन्होंने बताया कि मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को आरोपी बनाया गया है. बता दें कि फोगाट 22 अगस्त को जब गोवा पहुंची थीं तो सांगवान और वासी उनके साथ थे. सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने दोनों के खिलाफ बुधवार को अंजुना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. Also Read - सोनाली फोगाट की मौत के पीछे है कोई साजिश? गोवा पुलिस ने अब दर्ज की हत्या की FIR

Sonali Phogat’s body is being taken to Dabolim airport from GMC, Bambolim to be transported to her hometown in Hisar, Haryana pic.twitter.com/IZEenKcqV2 — ANI (@ANI) August 25, 2022

गिरफ्तार किये गए दोनों आरोपी

उधर, सोनाली फोगाट के PA सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर वासी को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस मामले में पॉलिटिकल साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है. जल्द ही इस मामले से जुड़े कई लोगो को समन भेज कर बुलाया जाएगा.

Goa police have arrested 2 men, Sudhir Sagwan and Sukhwinder Wasi, in connection with murder of BJP leader Sonali Phogat: DySP Jivba Dalvi — Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2022

मालूम हो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली सोनाली फोगाट (42) BJP नेता और टिकटॉक स्टार थीं. पुलिस के अनुसार, उन्हें संदिग्ध रूप से दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद मंगलवार सुबह उन्हें नॉर्थ गोवा जिले के अंजुना में सेंट एंथनी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में उन्हें मृत अवस्था में लाया गया घोषित कर दिया गया. इसके बाद पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया.

बहन ने भी जताई थी साजिश की आशंका

सोनाली फोगाट की बहन रेमन ने कहा था कि मौत से एक दिन पहले ही उसने मां से बात की थी. इस दौरान सोनाली ने मां से कहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है. ऐसा लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है. सोनाली ने मां से खाने में गड़बड़ी की शिकायत की थी.

लड़ चुकी थी विधानसभा चुनाव

मालूम हो कि ‘टिकटॉक’ एप पर वीडियो बनाने के लिए मशहूर सोनाली फोगाट रिएलटी शो ‘बिग बॉस’ में भी नजर आईं थीं. हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly ELection) में सोनाली फोगाट हिसार जिले की आदमपुर सीट से चुनावी मैदान में थीं, हालांकि उन्हें कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई (अब बीजेपी में) से हार का सामना करना पड़ा था.