सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत रद्द; 3 हफ्ते में करना होगा सरेंडर

हनीमून के दौरान पति की हत्या के चर्चित मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत रद्द करते हुए तीन हफ्तों के अंदर संबंधित कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि अगर अगले 6 महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो सोनम नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सोनम रघुवंशी को दोबारा जेल जाना होगा और मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मेघालय सरकार की उस अपील को मंजूर कर लिया, जिसमें सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के इस चरण में सोनम का जमानत पर बाहर रहना न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है. हालांकि, कोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर अगले 6 महीने में ट्रायल में अपेक्षित तेजी नहीं आती है, तो वो दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है.
इंदौर की 25 वर्षीय सोनम रघुवंशी मई 2025 में अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने मेघालय गई थी. यात्रा के दौरान दोनों लापता हो गए थे और करीब एक हफ्ते बाद राजा का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ. जांच में सामने आया कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के मकसद से अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में उन्हें जून 2025 में गिरफ्तार किया गया था.
सोनम को पहले अप्रैल में शिलांग की ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसे जून के अंत में मेघालय हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था, लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए कहा कि इस मामले में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.
सोनम को तकनीकी आधार पर जमानत मिली थी. ट्रायल कोर्ट ने माना था कि गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में उपलब्ध कराने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. मेघालय हाई कोर्ट ने भी कहा था कि पुलिस गिरफ्तारी के लिखित आधार देने में विफल रही और गिरफ्तारी मेमो में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गलत धारा का उल्लेख किया गया, जो न्यायिक विवेक के अभाव को दर्शाता है.
मेघालय सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि गिरफ्तारी मेमो में हुई गलती केवल टाइपिंग या क्लेरिकल त्रुटि थी, जिससे पूरी गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता. उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोनम जमानत पर बाहर रहतीहै तो उसके फरार होने की आशंका है.
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