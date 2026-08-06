'26 दिन के अनशन के बाद टूटा भरोसा', सोनम वांगचुक ने केंद्र के मंत्रियों पर वादा तोड़ने का लगाया आरोप

सोनम वांगचुक ने दावा किया कि 26 दिन का अनशन खत्म कराने के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने तस्वीरें सार्वजनिक न करने का वादा किया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे मीडिया तक पहुंच गईं. इस घटना के बाद उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा टूटने की बात कही.

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सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्ति की तस्वीरें जारी होने पर वादा टूटने का आरोप लगाया.

उनका कहना है कि तस्वीरें सभी पक्षों की मौजूदगी के बाद ही जारी होनी थीं.

वांगचुक ने किसी भी “मिडनाइट डील” के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया.

इस विवाद के बाद उन्होंने राजनीतिक नेताओं पर भरोसा कम होने की बात कही.

Sonam Wangchuk on Hunger Strike: 26 दिनों तक चले अपने अनशन को समाप्त करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अनशन खत्म कराने के दौरान हुई बातचीत में एक साफ सहमति बनी थी कि उस पल की तस्वीरें तब तक सार्वजनिक नहीं की जाएंगी, जब तक विपक्षी नेताओं और छात्र प्रतिनिधियों को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जाता, लेकिन उनकी सहमति के विपरीत कुछ ही मिनटों में वे तस्वीरें टीवी चैनलों और मीडिया में प्रसारित होने लगीं.

एक बातचीत में वांगचुक ने कहा कि उनके लिए ये सिर्फ तस्वीरों का मामला नहीं था, बल्कि भरोसे और पारदर्शिता का सवाल था. उनका मानना था कि अगर अनशन खत्म होने की घोषणा सभी पक्षों की मौजूदगी में होती, तो ये संदेश जाता कि मुद्दे पर व्यापक सहमति बनी है, न कि केवल सत्ता पक्ष के साथ किसी समझौते के कारण ये फैसला लिया गया है.

क्या बोले सोनम वांगचुक?

वांगचुक ने बताया कि लद्दाख की परंपरा के अनुसार जब किसी आंदोलनकारी की मांगें स्वीकार की जाती हैं, तब सरकार की तरफ से उसे जूस या सूप पिलाकर अनशन समाप्त कराया जाता है. हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि इस बार वे चाहते थे कि ये प्रक्रिया किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित न दिखे. इसलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि विपक्ष और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इस अवसर पर शामिल किया जाए.

उनके अनुसार, आधी रात को हुई बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी. उन्होंने ये भी दावा किया कि वहां मौजूद खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को इस समझौते का गवाह बनाया गया था ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न हो, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें जानकारी मिली कि बैठक की तस्वीरें पहले ही मीडिया तक पहुंच चुकी हैं.

‘मिडनाइट डील’ के आरोपों पर क्या बोले?

वांगचुक ने उन आरोपों को भी खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि उन्होंने सरकार के साथ किसी ‘मिडनाइट डील’ के तहत अपना अनशन समाप्त किया. उन्होंने कहा कि अगर उनका मकसद किसी तरह का राजनीतिक समझौता करना होता, तो उन्हें इतने लंबे समय तक अनशन पर बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती. उन्होंने दोहराया कि उनका आंदोलन किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक मुद्दों को लेकर था.

उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना ने राजनीतिक नेतृत्व के प्रति उनके विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया है. उनके अनुसार, जब सार्वजनिक रूप से किए गए वादे कुछ ही मिनटों में टूट जाते हैं, तो लोकतांत्रिक संवाद पर भी सवाल खड़े होते हैं. हालांकि उन्होंने किसी कानूनी कार्रवाई की बात नहीं कही, लेकिन इतना जरूर कहा कि इस अनुभव ने उन्हें भविष्य में राजनीतिक आश्वासनों को लेकर अधिक सतर्क बना दिया है.