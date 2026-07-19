Sonam Wangchuk Health: सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट, अस्पताल ने जारी किया नया हेल्थ बुलेटिन

Sonam Wangchuk Big Health Update: लगातार अनशन की वजह से सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्तीय कराया गया है. डॉक्टरों ने उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 19, 2026, 10:15 AM IST
Sonam Wangchuk Health: सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट, अस्पताल ने जारी किया नया हेल्थ बुलेटिन
  • लंबे अनशन के बाद सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया.
  • डॉक्टरों ने उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई, लेकिन लगातार निगरानी जारी है.
  • दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के ‘संसद चलो’ मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
  • आंदोलन और मार्च को लेकर प्रशासन तथा समर्थकों के बीच तनाव बना हुआ है.

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) का अनशन तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है. लगातार उपवास के चलते उनके शरीर में कमजोरी और लगातार वजन कम होने के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल की तरफ से जारी हेल्थ अपडेट के मुताबिक उनकी रिपोर्ट फिलहाल सामान्य हैं, लेकिन लंबे समय तक खाना न खाने की वजह से शरीर में हल्का बदलाव देखा गया है. इसी वजह से डॉक्टरों स्पेशल टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है.

डॉक्टरों का कहना है कि वांगचुक को जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन लंबे अनशन के कारण शरीर पर पड़ रहे असर को देखते हुए उन्हें अस्पताल में ही रखकर इलाज किया जा रहा है. डॉक्टर समय-समय पर उनकी जांच कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की गंभीर स्थिति से बचा जा सके.

और पढ़ें: सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक के बाहर हाई अलर्ट! पत्नी बोलीं- हमारी मंजूरी बिना इलाज शुरू न करें

‘संसद चलो’ मार्च

इधर, वांगचुक के समर्थन में 20 जुलाई को प्रस्तावित ‘संसद चलो’ मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस मार्च की अनुमति नहीं दी जाएगी. पुलिस का कहना है कि संसद परिसर देश के सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्रों में आता है और वहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से कानून-व्यवस्था और यातायात दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मार्च के आयोजकों ने इसके लिए न तो कोई आधिकारिक आवेदन दिया और न ही अनुमति मांगी. पुलिस का ये भी दावा है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति केवल एक दिन के लिए दी गई थी, लेकिन बाद में प्रदर्शन बिना नई मंजूरी के जारी रखा गया. ऐसे में मौजूदा धरने को भी नियमों के अनुरूप नहीं माना जा रहा है.

दूसरी तरफ, वांगचुक के आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है. उनके समर्थकों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना उनका अधिकार है. इसी वजह से ‘संसद चलो’ मार्च की तैयारी भी की गई थी.

दिल्ली HC के आदेश पर अस्पताल में भर्ती

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाल ही में वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को निर्देश दिया था कि उनकी नियमित मेडिकल जांच कराई जाए और जरूरत पड़ने पर उचित इलाज उपलब्ध कराया जाए. कोर्ट के निर्देश के बाद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कर डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया.

फिलहाल एक तरफ वांगचुक का इलाज जारी है, वहीं दूसरी ओर उनके आंदोलन और प्रस्तावित मार्च को लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बना हुआ है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में उनकी सेहत कैसी रहती है और आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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