16वें दिन भी जारी भूख हड़ताल: सोनम वांगचुक का 8 किलो से ज्यादा वजन घटा, एक छात्र अस्पताल में भर्ती

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल 16वें दिन भी जारी है. सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ रही है, जबकि एक छात्र को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: July 14, 2026, 3:05 PM IST
16वें दिन भी जारी भूख हड़ताल: सोनम वांगचुक का 8 किलो से ज्यादा वजन घटा, एक छात्र अस्पताल में भर्ती
  • जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल 16वें दिन भी बिना किसी सरकारी वार्ता के जारी रही.
  • सोनम वांगचुक का वजन 8 किलो से अधिक घटने का दावा किया गया है.
  • एक छात्र की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
  • विपक्षी नेताओं ने सरकार से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की अपील की है.

Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुई भूख हड़ताल लगातार 16वें दिन भी जारी रही. लंबे समय से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता और इनोवेशन एक्सपर्ट सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनका वजन 8 किलो से ज्यादा कम हो चुका है और लगातार कमजोरी महसूस हो रही है.

इस बीच आंदोलन में शामिल एक छात्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई. छात्र संगठन के अनुसार, लंबे समय तक भोजन न लेने की वजह से उसे गंभीर कमजोरी और शरीर में तरल पदार्थों की कमी की शिकायत हुई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना के बाद प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

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प्रदर्शनकारी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मांगों पर सरकार की तरफ से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है. उनका कहना है कि कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, लेकिन बातचीत शुरू करने के लिए अब तक कोई आधिकारिक प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा। इसी वजह से आंदोलनकारियों में निराशा भी बढ़ रही है.

शरीर में कमजोरी बढ़ रही है

सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर आंदोलन से जुड़े लोगों ने कहा कि लगातार उपवास की वजह से उनके शरीर में कमजोरी बढ़ रही है. बताया जा रहा है कि उनका ब्लड शुगर लेवल भी कई बार सामान्य सीमा से नीचे पहुंच चुका है. इसके बावजूद उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अनशन जारी रखने का फैसला किया है. डॉक्टरों की निगरानी में समय-समय पर उनकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है.

इस आंदोलन को कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों का समर्थन भी मिल रहा है। कुछ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से वांगचुक से स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अनशन समाप्त करने की अपील की है, वहीं सरकार से भी प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद शुरू करने अपील की है. उनका मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए.

हालांकि, सरकार की तरफ से अब तक आंदोलन को लेकर कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर साफ आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. दूसरी तरफ लगातार खराब होती स्वास्थ्य स्थिति ने इस विरोध प्रदर्शन को और संवेदनशील बना दिया है.

जंतर-मंतर पर पहले दिनों की तुलना में अब भीड़ कम दिखाई दे रही है, लेकिन आंदोलन में शामिल लोग इसे अपने संकल्प में कमी नहीं मानते. उनका कहना है कि संख्या भले घटे, लेकिन उनकी मांगें और आंदोलन का मकसद पहले की तरह कायम है. आने वाले दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया और प्रदर्शनकारियों के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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