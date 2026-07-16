क्या खत्म हो जाएगी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल? 19वें दिन हाईकोर्ट की एंट्री, जानें केंद्र को क्या दिए निर्देश

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के 19वें दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. केंद्र ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

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हाईकोर्ट ने वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच सुनिश्चित करने को कहा.

केंद्र ने डॉक्टरों की सलाह पर तुरंत इलाज का भरोसा दिया.

भूख हड़ताल के 19वें दिन वांगचुक का वजन 56.65 किलोग्राम पहुंच गया.

अदालत ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है.

HC on Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने गुरुवार (16 जुलाई) को कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और उनकी हेल्थ पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए. इसी दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सरकारी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार जरूरत पड़ने पर वांगचुक को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वांगचुक का हर दिन मेडिकल चेकअप किया जाए. अगर डॉक्टरों को किसी भी तरह के इलाज या मेडिकल की जरूरत महसूस होती है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे. कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस रुख की सराहना भी की और इसी आश्वासन के साथ जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया.

केंद्र की तरफ से क्या कहा गया?

सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकारी डॉक्टर पहले से ही सोनम वांगचुक की सेहत की नियमित निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मेडिकल टीम की सलाह के आधार पर जो भी उपचार आवश्यक होगा, वह बिना किसी देरी के उपलब्ध कराया जाएगा. कोर्ट ने इस भरोसे को रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए कहा कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी इमरजेंसी में प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए.

ये मामला उस जनहित याचिका के बाद कोर्ट पहुंचा था, जिसमें वांगचुक की जान और स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि अगर जरूरत पड़े तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए और आवश्यक पोषण उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनकी स्थिति और गंभीर न हो. हालांकि, कोर्ट ने इस पर कोई अलग निर्देश जारी नहीं किया, लेकिन नियमित स्वास्थ्य निगरानी पर विशेष जोर दिया.

28 जून से भूख हड़ताल पर है वांगचुक

सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उनका मुख्य मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी है. उनका आरोप है कि नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है. इसी मांग को लेकर उनका प्रदर्शन लगातार जारी है. इस बीच उनकी सेहत लगातार कमजोर होती जा रही है. उन्हें देख रहे वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सतीश लांबा के अनुसार, पिछले 24 घंटों में उनका वजन करीब 500 ग्राम और कम हुआ है. अब उनका कुल वजन 56.65 किलो रह गया है. अब तक उनका वजन 9 किलो कम हो गया है.