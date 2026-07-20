सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म, फिर भी 7 से 10 दिन नहीं खा सकेंगे खाना, जानें वजह

Sonam Wangchuk: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सोमवार को भूख हड़ताल खत्म कर दी. यह भूख हड़ताल करीब 23 दिन तक चली. इस दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ रही थी. सोनम ने यह हड़ताल 18 जुलाई को शुरू की थी. सोनम ने इसे तब खत्म किया जब एक NEET एस्पिरेंट (जिसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी) के पिता ने उन्हें ऐसा करने के लिए मनाया.
इससे पहले दिन में, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी क्योंकि उन्हें संसद मार्च का नेतृत्व करना था. मार्च तब खत्म हुआ जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की. हालांकि सीजेपी ने साफ किया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रहेगा. पर क्या आपको मालूम है कि भूख हड़ताल खत्म होने के बाद भी सोनम वांगचुक कई दिनों तक सामान्य भोजन नहीं कर पाएंगे.
नेटवर्क 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल खत्म होने और कई दिन भूखे रहने के तुरंत सामान्य खाना नहीं खा सकते. हफ़्तों तक बिना भोजन के रहने के बाद, उनके शरीर को ‘रीफीडिंग सिंड्रोम’ का खतरा है.
रीफीडिंग सिंड्रोम एक जानलेवा स्थिति हो सकती है जो तब होती है जब शरीर का मेटाबॉलिज्म अचानक बदल जाता है और खतरनाक इलेक्ट्रोलाइट और तरल असंतुलन पैदा करता है.
विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी भूख हड़ताल खत्म करने की प्रक्रिया मेडिकल देखरेख में होनी चाहिए. एक से तीन दिन तक मरीज को साफ तरल पदार्थ पिलाना चाहिए. इसमें ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स (ORS), पानी मिलाकर पतला किया गया फलों का रस या सब्जियों का पतला सूप दिया जाता है. इस दौरान पोटेशियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम के स्तर की कड़ी मेडिकल निगरानी की जाती है.
4 से 6 दिन डॉक्टर आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ जैसे चावल का पतला मांड (कांजी), दही या फलों की प्यूरी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में और बार-बार देते हैं. दिन 7 से 10 तक उबली हुई सब्जियां, दाल और खिचड़ी जैसे नरम खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं. फिर 10वें दिन सामान्य खाना दिया जाता है.
X पर एक पोस्ट में, नड्डा ने कहा कि बातचीत का पहला प्रस्ताव दिन में पहले प्रदर्शनकारियों की ओर से आया. उन्होंने बताया कि बातचीत सुबह करीब 11:50 बजे शुरू हुई, जिसमें पहले मौखिक बातचीत हुई और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत बैठक हुई. बाद में शाम करीब 4 बजे प्रदर्शनकारियों ने उन्हें एक लिखित याचिका सौंपी.
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