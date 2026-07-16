Breaking Live Update: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वां दिन, NEET पेपर लीक में नया खुलासा, आज से शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 19वें दिन में पहुंच गई है. उनकी सेहत लगातार गिर रही है और मेडिकल टीम 24 घंटे निगरानी कर रही है. ताजा मेडिकल अपडेट के मुताबिक उनका वजन लगातार कम हो रहा है, जबकि उन्होंने कहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे.
वहीं, NEET पेपर लीक मामले की जांच में नया खुलासा हुआ है. सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र के लातूर के एक कोचिंग सेंटर संचालक ने परीक्षा से पहले केमिस्ट्री के प्रश्न हासिल करने के लिए कथित तौर पर 5 लाख रुपये दिए थे. एजेंसी के अनुसार यह पूरी साजिश अन्य आरोपियों के साथ मिलकर रची गई थी और मामले की जांच अभी जारी है.
आज से भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है, जो 24 जुलाई तक चलेगी. इस पावन यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर श्रीमंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं. आस्था, श्रद्धा और परंपरा से जुड़ी इस यात्रा में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं. यहां आपको एक क्लिक में देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें मिलेंगी.
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