Sonam Wangchuk: समाजसेवी सोनम वांगचुक ने लद्दाख की हाड़ कंपाने वाली ठंड में ड्यूटी पर तैनात जवानों के लिए ऐसा टेंट बनाया है जो अनोखा है. गलवान घाटी के सैनिकों के लिए सोनम वांगचुक के बनाए इस टेंट के भीतर हमेशा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा, भले ही बाहर -20 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड क्यों न हो.

बता दें कि 12 हजार फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद गलवान वैली वही जगह है, जहां पिछले साल जून में चीन और भारत के जवानों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. गलवान वैली लद्दाख का वो हिस्सा है जहां सर्दियों में पारा खून जमाने के स्तर तक गिर जाता है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए इस विपरीत ​परिस्थिति में भी भारतीय सेना के जवान वहां भी सरहद की सुरक्षा के लिए दिन-रात वहां तैनात रहते हैं.

सेना के जवानों को इस विपरीत परिस्थिति में काम के प्रति समर्पण देख सोनम वांगचुक ने एक खास तरह का मिलिट्री टेंट तैयार किया है. उनके इस आविष्कार को देखकर बिजनेस मैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोनम तुम गजब आदमी हो! आपको सलाम। आपका काम ऊर्जावान कर रहा है.

Sonam, you’re the MAN! I salute you. Your work is energising, even this late in the evening… https://t.co/ff1AP17Bdo

— anand mahindra (@anandmahindra) February 19, 2021