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सोनम वांगचुक को किस आरोप में किया गया था गिरफ्तार? जानिए सरकार ने अचानक क्यों किया रिहा

Sonam Wangchuk: केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को रिहा करने का फैसला लिया है, वांगचुक को पिछले साल 26 सितंबर को लद्दाख पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

Published date india.com Published: March 14, 2026 6:49 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Sonam Wangchuk release
Sonam Wangchuk release

Sonam Wangchuk: केंद्र सरकार ने जलवायु कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक को रिहा करने का फैसला किया है. गृह मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि लद्दाख में शांति और भरोसे का माहौल बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है. मंत्रालय का कहना है कि क्षेत्र में अलग-अलग समूहों के साथ सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है. सरकार चाहती है कि लद्दाख के मुद्दों पर टकराव की जगह बातचीत का रास्ता अपनाया जाए. इसी सोच के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत चल रही उनकी हिरासत को तुरंत खत्म करने का निर्णय लिया गया है.

सोनम वांगचुक को क्यों किया गया था गिरफ्तार?

सोनम वांगचुक को पिछले साल 26 सितंबर को लद्दाख पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उस समय लेह और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे थे. प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और संविधान की छठी अनुसूची के तहत उसे खास सुरक्षा मिले.इन प्रदर्शनों के दौरान हालात कई जगह तनावपूर्ण हो गए थे.

24 सितंबर को लेह में एक बड़े प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई थी. उस घटना में चार लोगों की मौत हुई और लगभग 90 लोग घायल हुए थे. प्रशासन का आरोप था कि इस आंदोलन को भड़काने में वांगचुक की भूमिका थी. उसी आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में NSA के तहत बंद कर दिया गया.

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किस जेल में रखा गया और कितना समय हिरासत में रहे?

गिरफ्तारी के बाद सोनम वांगचुक को लद्दाख से बाहर राजस्थान की जोधपुर जेल में भेज दिया गया था. यहां उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रखा गया.इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के भी लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है. वांगचुक ने करीब 140 दिनों से ज्यादा समय जेल में बिताया.

इस दौरान उनकी गिरफ्तारी को लेकर देशभर में चर्चा हुई. कई सामाजिक संगठनों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भी उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए. सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा काफी ट्रेंड करता रहा और लोगों ने सरकार से इस मामले में बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की.

मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा?

वांगचुक की हिरासत के खिलाफ उनकी पत्नी त्सेरिंग अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जनवरी और फरवरी 2026 में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या वांगचुक के भाषण या सोशल मीडिया पोस्ट को सीधे तौर पर हिंसा भड़काने वाला माना जा सकता है. अदालत ने यह भी जानना चाहा कि लेह में हुई हिंसा से उनका सीधा संबंध कितना साबित होता है. इस मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को तय की गई थी. सरकार ने अदालत में कहा था कि गिरफ्तारी से क्षेत्र में हालात सामान्य करने में मदद मिली और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था.

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रिहाई क्यों दी गई?

गृह मंत्रालय का कहना है कि लद्दाख में शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखना बहुत जरूरी है. लंबे समय से चल रहे बंद और विरोध प्रदर्शन का असर छात्रों, नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, व्यापारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों पर पड़ रहा था. लद्दाख की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हो रही थी.

इसलिए सरकार चाहती है कि सभी पक्ष बैठकर बात करें और समाधान निकाला जाए. इसी वजह से वांगचुक की हिरासत खत्म करने का फैसला लिया गया है. सरकार को उम्मीद है कि अब केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच नई बातचीत शुरू होगी और क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर आगे कोई सकारात्मक रास्ता निकल सकता है.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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