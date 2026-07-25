धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न, लेकिन मंच से गायब रहा वो नाम जिसने आंदोलन को दी थी सबसे बड़ी ताकत

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर जीत का ऐलान हुआ, लेकिन 26 दिन के अनशन से आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने वाले सोनम वांगचुक का जिक्र नहीं हुआ. इसे लेकर आंदोलन की दिशा और नेतृत्व पर नई बहस शुरू हो गई.

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सोनम वांगचुक के 26 दिन के अनशन ने आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जीत का ऐलान हुआ, लेकिन वांगचुक का जिक्र नहीं हुआ.

अभिजीत दिपके ने किसी एक व्यक्ति को आंदोलन का नायक बनाने से इनकार किया.

इस्तीफे के बाद अब प्रदर्शनकारी शिक्षा सुधार और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और आंदोलन से जुड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई. मंच से इस आंदोलन को बड़ी जीत बताते हुए जश्न मनाया गया और इसे लोकतांत्रिक संघर्ष की सफलता करार दिया गया. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसी बात सामने आई जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा आंदोलन को नई ऊर्जा देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मंच से कहीं जिक्र नहीं हुआ.

प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दिपके ने साफ कहा कि किसी एक व्यक्ति को नायक नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है और अगर लोग डरना छोड़ दें तो किसी भी सत्ता से जवाब मांगा जा सकता है. उन्होंने खुद को भी इस जीत का अकेला चेहरा मानने से इनकार किया और लोगों से व्यक्तिपूजा से बचने की अपील की.

सोनम वांगचुक का नाम तक नहीं…

लेकिन उनके पूरे संबोधन में सोनम वांगचुक का नाम न आना कई लोगों के लिए हैरानी की बात रही. वांगचुक ने नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. जब शुरुआती दिनों में प्रदर्शन सीमित लोगों तक सिमटा हुआ था, तब उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की. उनका ये कदम धीरे-धीरे पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचने में अहम साबित हुआ.

करीब 26 दिनों तक चले उनके अनशन के दौरान उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई. जैसे-जैसे उनकी हालत गंभीर होती गई, आंदोलन को देशभर से समर्थन मिलने लगा. सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने उनके समर्थन में अभियान चलाया और कई छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों ने भी खुलकर इस मुद्दे को उठाया. प्रदर्शन में भीड़ बढ़ने लगी और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता गया.

अस्पताल से जारी रखा था विरोध

बाद में प्रशासन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया. इसके बाद भी उन्होंने अस्पताल से अपना विरोध जारी रखा. केंद्रीय मंत्रियों के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया. इसके कुछ ही दिनों बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा हुई, जिसे आंदोलन की बड़ी उपलब्धि माना गया.

हालांकि, इस्तीफे के बाद हुए विजय समारोह में वांगचुक का नाम नहीं लिए जाने से आंदोलन के भीतर नेतृत्व और योगदान को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कई लोगों का मानना है कि किसी भी जनआंदोलन की सफलता सामूहिक कोशिशों का परिणाम होती है और इसमें हर उस व्यक्ति की भूमिका स्वीकार की जानी चाहिए जिसने संघर्ष को आगे बढ़ाया.

फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन के अगले चरण को लेकर भी निगाहें टिकी हैं. प्रदर्शनकारी अब परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और छात्रों के हितों से जुड़े अन्य मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आंदोलन आगे किस दिशा में बढ़ता है और सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है.