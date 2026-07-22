24 दिन के अनशन के बाद सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल शिफ्ट | 'CJP का प्रदर्शन सिर्फ जंतर-मंतर पर', बोले अभिजीत दीपके

24 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया. उनकी पत्नी ने साफ किया कि इलाज के बावजूद उनका अनशन जारी रहेगा.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 22, 2026, 7:42 AM IST
वांगचुक स्वास्थ्य पर बड़ा अपडेट
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  • 24 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट के आदेश पर मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया.
  • अस्पताल के अनुसार उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें पैनसाइटोपीनिया की समस्या बनी हुई है.
  • पत्नी गीतांजलि ने कहा कि छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में वांगचुक अनशन जारी रखेंगे.
  • CJP ने कहा कि उसका प्रदर्शन केवल जंतर-मंतर पर है और उपद्रव फैलाने वालों से पार्टी का कोई संबंध नहीं है.

सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत के बीच उन्हें मेदांता अस्पताल भेजा गया है. वहीं CJP ने कहा कि उसका प्रदर्शन केवल जंतर-मंतर तक सीमित है और किसी भी उपद्रवी से पार्टी का कोई संबंध नहीं है. IANS की खबर के मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उसने अपने समर्थकों को केवल जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बुलाया है. पार्टी ने कहा कि दिल्ली के अन्य हिस्सों में एकत्र होने का कोई आह्वान नहीं किया गया है. अभिजीत दिपके ने एक वीडियो जारी कर कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ असामाजिक तत्वों को दिल्ली के अन्य इलाकों में उपद्रव फैलाने के लिए भेजा गया हो सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सीजेपी से जुड़े नहीं हैं और उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है. पार्टी ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे केवल जंतर-मंतर पर चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ही शामिल हों और किसी भी तरह की अफवाह या भड़कावे में न आएं. वहीं, दिल्ली पुलिस ने भी नई दिल्ली क्षेत्र में हुई एक घटना को लेकर अपना पक्ष रखा. पुलिस के अनुसार, करीब 8 बजे युवकों का एक समूह बैरिकेड्स के पास पहुंचा और वहां मौजूद पुलिस बल पर पथराव किया. इस दौरान कुछ बैरिकेड्स भी गिरा दिए गए. दिल्ली पुलिस ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने दूरी बनाकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. इसके कुछ देर बाद समूह वहां से चला गया और स्थिति सामान्य हो गई. पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली क्षेत्र में कहीं भी बल प्रयोग नहीं किया गया और कुछ ही मिनटों में हालात पूरी तरह शांत हो गए.

बता दें कि मंगलवार को विपक्ष के नेताओं ने संसद भवन से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला और फिर प्रधानमंत्री आवास के सामने ही धरने पर बैठ गए. केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बातचीत कर धरना समाप्त कराने पहुंचे, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने नेताओं को वहां से हटा दिया. दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे नेताओं को अपने साथ अलग-अलग स्थानों पर ले गई और धरना समाप्त कराया. देर रात इन सभी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने छोड़ दिया.

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सोनम वांगचुक मेदांता शिफ्ट, अनशन जारी का ऐलान

सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में मंगलवार 21 जुलाई की शाम सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया. वांगचुक पिछले 24 दिनों से आमरण अनशन पर हैं. सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया कि सोनम वांगचुक को 21 जुलाई शाम 6:40 बजे अस्पताल से छुट्टी देकर मेदांता अस्पताल के चिकित्सकों की टीम को आगे के इलाज के लिए सौंप दिया गया. अस्पताल ने बताया कि डिस्चार्ज के समय उनके सभी वाइटल पैरामीटर स्थिर थे. हालांकि, बुलेटिन में कहा गया कि उन्हें अब भी पैनसाइटोपीनिया की समस्या है और उनके रक्त में सीरम पोटैशियम का स्तर 3.4 एमईक्यूएल दर्ज किया गया है.

पैनसाइटोपीनिया ऐसी गंभीर चिकित्सीय स्थिति है, जिसमें अस्थि मज्जा (बोन मैरो) पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स नहीं बना पाती. इससे अत्यधिक कमजोरी, बार-बार संक्रमण और रक्तस्राव या आसानी से चोट लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अस्पताल ने यह भी बताया कि इलाज की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वांगचुक से संबंधित सभी मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और उपचार संबंधी दस्तावेज मेदांता अस्पताल की चिकित्सकीय टीम को सौंप दिए गए हैं.

वांगचुक ने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया

हाईकोर्ट के आदेश के बाद मीडिया से बातचीत में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने कहा कि वांगचुक ने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर दिल्ली पुलिस की कथित बर्बर कार्रवाई के विरोध में उन्होंने यह निर्णय लिया है. गीतांजलि ने कहा, “छात्रों के साथ जिस तरह की क्रूरता और निर्दयता बरती गई, उन्हें पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, उसके विरोध में सोनम ने अपना अनशन जारी रखने का निर्णय लिया है. वह तब तक अनशन जारी रखेंगे, जब तक संसद छात्रों की मांगों पर संज्ञान लेकर उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं होती.”

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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