Sonam Wangchuk: सादे कपड़ों में आए पुलिसवाले सोनम वांगचुक को कैसे ले गए साथ, देखें VIDEO

हॉस्पिटल जाने से पहले सोनम ने कहा था, हम सब साथ मिलकर लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखेंगे. मैं किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक ज़िंदा रहूँगा. अगर आप नहीं आए और 20 जुलाई का कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, तो मैं भूत बनकर वापस आऊँगा.

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मैं किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक ज़िंदा रहूँगा- सोनम वांगचुक (image ani)

भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल ले गई.

पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश और बिगड़ती सेहत को कार्रवाई का कारण बताया.

प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई का विरोध किया, जबकि पुलिस ने इसे शांतिपूर्ण बताया.

वांगचुक फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो कथित NEET पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, उन्हें आज शनिवार 18 जुलाई को भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने मेडिकल आधार पर वहां से हटा दिया. जब वांगचुक सुबह-सुबह जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ बैठे थे, तो दिल्ली पुलिस सादे कपड़ों में वहां पहुंची – कुछ ने नीली शर्ट पहनी थी और कुछ ने सफ़ेद शर्ट. पुलिस ने भारी सुरक्षा तैनात की, पर्दे लगाए और इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, वे उन्हें वहां से ले गए. अधिकारियों के अनुसार, 59 वर्षीय वांगचुक को “शांतिपूर्वक” अस्पताल ले जाया गया, हालांकि प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध और नारेबाजी के बीच थोड़ी रुकावट भी आई. अधिकारियों ने बताया कि वांगचुक को बहुत संयम के साथ वहां से ले जाया गया. क्लाइमेट एक्टिविस्ट को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है. सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि वांगचुक होश में हैं और उनके वाइटल्स (स्वास्थ्य संबंधी पैरामीटर) स्थिर हैं.

देखें वीडियो-

विरोध स्थल पर मौजूद अभिजीत दिपके; वांगचुक की पत्नी का कहना है कि मेरी मंज़ूरी के बिना कोई इलाज न किया जाए. अब हम PM मोदी के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं.

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि वांगचुक को हाई कोर्ट के आदेशों और उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए विशेषज्ञों की मेडिकल सलाह पर विरोध स्थल से हटाया गया. सोनम वांगचुक को ज़रूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल ले जाया गया है. उन्होंने X पर लिखा, “माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए, प्रदर्शनकारियों ने रुकावट डालने की कोशिश की, जिससे थोड़ी अफ़रा-तफ़री मच गई. हालाँकि, पुलिस ने बहुत संयम बरता और पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से पूरा किया.” पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से “जल्द से जल्द” शांतिपूर्ण तरीके से जंतर-मंतर खाली करने की अपील भी की.

सोनम वांगचुक की सेहत

दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई तब हुई जब एक दिन पहले ही डॉक्टरों ने वांगचुक की हालत को इमरजेंसी वाला बताया था और उनके अंगों के काम करना बंद करने का डर जताया था. दो दिन पहले आई मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि एक्टिविस्ट का वज़न 8 किलो से ज़्यादा कम हो गया है और उनकी सेहत बिगड़ रही है.

अभीजीत दीपके

हालाँकि, वांगचुक ने कसम खाई है कि वह 20 जुलाई – मॉनसून सत्र के पहले दिन – तक ज़िंदा रहेंगे, जब प्रदर्शनकारी संसद तक मार्च करेंगे. एक्टिविस्ट ने अपने समर्थकों से कहा था, “मैं बाहर से कमज़ोर हूँ लेकिन अंदर से बहुत मज़बूत हूँ. मुझे यकीन है कि आप सभी अंदर और बाहर, दोनों तरह से मज़बूत हैं. हमें 20 जुलाई के लिए इस ऊर्जा की ज़रूरत है, जब हम संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे.