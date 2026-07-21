सफदरजंग अस्पताल में नहीं चलेगा सोनम वांगचुक का इलाज, मेदांता में होंगे शिफ्ट, जानें दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश

Sonam Wangchuk Hospital: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाजत दे दी है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 21, 2026, 3:53 PM IST
सफदरजंग अस्पताल में नहीं चलेगा सोनम वांगचुक का इलाज, मेदांता में होंगे शिफ्ट, जानें दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार को वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने पर कोई आपत्ति नहीं है. (photo credit, IANS)

Sonam Wangchuk Hospital: क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता में शिफ्ट किया जा सकता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया है. सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने इस आदेश का स्वागत किया है और कहा कि सोनम की भूख हड़ताल जारी रहेगी.

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टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गीतांजलि ने आरोप लगाया है कि सरकारी फैसिलिटी में सोनम का रहना किसी कैद जैसा महसूस हो रहा था. इसलिए वह अदालत के आदेश का स्वागत करती हैं. उन्होंने इसे “रिकॉर्ड समय में अविश्वसनीय मुश्किलों के बावजूद मिली जीत” बताया है.

वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे, जहां से उन्हें अब मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम की देखरेख में आगे के इलाज के लिए भेजा जाएगा.

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किसने दायर की थी याचिका?

कोर्ट का यह आदेश वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो की याचिका पर आया है. उन्होंने जंतर-मंतर पर लंबी भूख हड़ताल के बाद वांगचुक की बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए उन्हें सफदरजंग अस्पताल से निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की थी.

बेंच ने क्या कहा?

बेंच ने कहा, हम उन्हें मेदांता शिफ्ट करने का प्रस्ताव दे रहे हैं. उनका इलाज वहीं होगा. सफदरजंग में हुए इलाज की सभी जानकारी, रिपोर्ट वगैरह मेदांता को सौंप दी जाएंगी. अदालत ने निजी अस्पताल को वांगचुक के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाने का भी निर्देश दिया. इस मामले में आज बाद में विस्तृत आदेश जारी होने की उम्मीद है.

क्या है केंद्र सरकार का रूख?

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार को वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने पर कोई आपत्ति नहीं है. यह घटनाक्रम दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के पहले के रुख से अलग है, जब उसने वांगचुक का इलाज सरकारी सफदरजंग अस्पताल में जारी रखने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया था.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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