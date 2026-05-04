Sonarpur Dakshin Live Update: अभिनेत्री रूपा गांगुली और लवली मैत्रा में है कांटे की टक्कर, जानें पल-पल की अपडेट

Published date india.com Published: May 4, 2026 6:31 AM IST
By Vineet Sharan
sonarpur dakshin Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates : (सोनारपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम / सोनारपुर दक्षिण इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): सोनारपुर दक्षिण क्षेत्र पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है. इस सीट पर भाजपा ने दिग्गज अभिनेत्री रूपा गांगुली और टीएमसी ने अभिनेत्री अरुंधति लवली मैत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है. इस सीट पर 2021 के विधानसभा चुनावों में लवली मैत्रा ने 26181 वोटों से जीत हासिल की थी. पिछले चुनाव में भाजपा की अंजना बसु को 83041 वोट मिले थे.

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

