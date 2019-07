मिर्जापुर: सोनभद्र हत्याकांड (Sonbhadra Massacre) के बाद उत्तर प्रदेश में घमासान जारी है. सोनभद्र जाने से रोके जाने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) शुक्रवार से अब तक चुनाव गेस्ट हाउस में ही धरने पर हैं. उन्हें यहां हिरासत में लिया गया था. इसी बीच प्रियंका गांधी से पीड़ितों के परिजन पहुंचे तो माहौल ग़मगीन हो गया. हत्याकांड के मारे गए लोगों के परिवार के महिलाएं प्रियंका गांधी से लिपट कर खूब रोईं तो प्रियंका भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाईं. और उनके भी आंसू छलक आए.

यूपी सरकार के अफसरों से बोलीं प्रियंका गांधी- सोनभद्र के पीड़ितों से जरूर मिलूंगी, जमानत नहीं लूंगी

बता दें कि प्रियंका गांधी शुक्रवार को सोनभद्र कांड के पीड़ितों से मिलने के लिए जा रही थीं लेकिन प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया था और उन्हें हिरासत में ले लिया था. प्रियंका हालांकि पीड़ितों से मिले बिना जाने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं. वह अब तक चुनार गेस्ट हाउस में ही हैं. मारे गए लोगों के परिजन शनिवार को चुनार गेस्ट हाउस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने के लिए पहुंच गए. महिलाओं ने उनसे मुलाकात की. प्रियंका ज़मीन पर बैठी थीं. महिलाएं भी उनके साथ ज़मीन पर बैठ गईं. और फूट फूट कर रोने लगीं. इस पर प्रियंका गांधी ने उन्हें गले लगा दिया. ग़मगीन माहौल के बीच प्रियंका गांधी भी भावुक हो गईं. पीड़ित परिजनों ने न्याय दिलाने की बात कही.

सोनभद्र: पीड़ितों से मिलने देने या जेल भेजने पर अड़ीं प्रियंका गांधी, गेस्ट हाउस में बिजली गुल

इस बीच आज प्रियंका गांधी गुस्से में दिखीं. प्रियंका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशासन को पीड़ितों के परिवारों का ख्याल रखना चाहिए. जब इनके साथ हादसा हो रहा था, तब मदद करनी चाहिए थी. प्रशासन की मानसिकता मेरी समझ से बाहर है. आप उन पर थोड़ा और दबाव बनाइए. आप तो मेरे पीछे पड़े हैं. प्रियंका ने कहा कि दो परिजन मुझसे मिले, जबकि बाकी 15 लोगों को मुझसे नहीं मिलने दिया गया. यहां तक कि मुझसे भी उनसे मिलने की परमीशन नहीं है. भगवान जाने इनकी क्या मानसिकता है.

#WATCH: Priyanka Gandhi Vadra met the family members of the victims of Sonbhadra firing incident that claimed lives of 10 people, in Chunar. pic.twitter.com/RhiLijLbm6

— ANI UP (@ANINewsUP) July 20, 2019