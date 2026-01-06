By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया भर्ती, जानिए क्या हुई परेशानी?
Sonia Gandhi News: सोनिया गांधी को हाल के सालों में स्वास्थ्य से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. कुछ महीने पहले, उन्हें पेट की समस्या के कारण दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
Sonia Gandhi Hospitalised: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूत्रों के अनुसार, उनकी हालत ठीक है और उन्हें छाती रोग विशेषज्ञ की निगरानी में रखा गया है. अस्पताल के एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया कि नियमित जांच के तहत उन्हें भर्ती कराया गया है. उन्हें सोमवार को रात करीब 10 बजे एडमिट किया गया था.
उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता को काफी समय से खांसी की समस्या है और वह समय-समय पर, खासकर शहर में प्रदूषण के कारण जांच के लिए आती रहती हैं. सूत्र ने बताया कि सोनिया गांधी को सोमवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सोनिया गांधी ने दिसंबर 2025 में ही अपना 79वां जन्मदिन मनाया था. सर गंगा राम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार, कांग्रेस नेता को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी.
एक या दो दिन में हो सकती हैं डिस्चार्ज
डॉ. स्वरूप ने कहा, “एहतियात के तौर पर, उन्हें आगे की निगरानी और इलाज के लिए भर्ती किया गया है. फिलहाल, उनकी हालत बिल्कुल स्थिर है. वह इलाज पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रही हैं और उन्हें एंटीबायोटिक्स और दूसरी सहायक दवाएं दी जा रही हैं. उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला इलाज करने वाले डॉक्टर उनकी क्लिनिकल प्रोग्रेस के आधार पर लेंगे और यह शायद एक या दो दिन में हो सकता है.”
हाल ही में कई बार किया गया भर्ती
हाल के सालों में सोनिया गांधी को स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है. कुछ महीने पहले भी उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. तब उन्हें पेट से जुड़ी समस्या हुई थी. इससे पहले उन्हें एक दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था, इस दौरान वह गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेशलिस्ट की देखरेख में थीं.
जून में पेट के इन्फेक्शन की वजह से हुई थीं एडमिट
इससे पहले 19 जून को, सोनिया गांधी को पेट से जुड़ी बीमारी के इलाज के बाद दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था. 79 साल की सीनियर नेता को 15 जून को पेट के इन्फेक्शन से जुड़ी शिकायतों के बाद भर्ती कराया गया था.
7 जून को भी कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल गई थीं, उन्हें कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण रूटीन हेल्थ चेक-अप के लिए लाया गया था. सितंबर 2022 में, सोनिया गांधी एक मेडिकल चेक-अप के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गई थीं, यह दौरा COVID-19 महामारी के कारण टाल दिया गया था. उस यात्रा के दौरान उनके साथ उनके बेटे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी थे.
