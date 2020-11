नई दिल्ली: कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज शुक्रवार को दोपहर बाद अचानक गोवा के पणजी पहुंच गए. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस प्रमुख देश की राजधानी दिल्‍ली से कुछ समय से लिए दूर रहते हुए यहां समय गुजार सकती हैं. Also Read - Sonia Gandhi Health Update: क्या बीमार चल रही हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी?, डॉक्टर्स ने दिल्ली से बाहर रहने की दी सलाह

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालात गंभीर होने के चलते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सीने में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए डॉक्‍टरों ने कुछ दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी से दूर रहने की सलाह दी थी. पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. Also Read - Rajasthan: शिक्षामंत्री डोटासरा के बिगड़े बोल- हम कमल को पैरों तले रौंदेगें तो वो क्या कहेंगे

Goa: Congress interim president Sonia Gandhi and her son and party leader Rahul Gandhi arrive in Panaji. Also Read - इस राज्य में 10,000 सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती का ऐलान, आप भी मौका हाथ से न जानें दें

Doctors had earlier advised Sonia Gandhi to spend time in a less polluted place: Sources pic.twitter.com/zxThQR20mH

