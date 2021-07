पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात की. ममता ने सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पहुंचकर उनसे मुलाकात की. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, इस दौरान 10 जनपथ पर राहुल गांधी भी मौजूद थे. ममता बनर्जी ने इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कमलनाथ, अभिषेक मनु सिंघवी और आनंद शर्मा से भी मुलाकात की थी.Also Read - ममता बनर्जी ने कहा- अब 'पूरे देश में खेला होना है', 2024 आम चुनाव PM मोदी बनाम देश होगा

कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में हैं. पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद यह पहला दिल्ली दौरा है. Also Read - कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से बुधवार को मिलेंगी ममता बनर्जी

Congress leader Rahul Gandhi was also present at 10 Janpath in Delhi.

