नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि वे कोरोना वायरस से जुड़ी स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और पूरी तैयारी रखें. पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्रों में सोनिया ने कहा, ‘‘हम वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थिति में हैं. दुनिया भर में इसको लेकर उठाए जा रहे कदमों के साथ ही हमें घरेलू स्तर पर भी प्रभावी कदम उठाने होंगे.’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस संदर्भ में प्रभावी कदम उठाये और पूरी तैयारियां की जाएं. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता में भी इजाफा किया जाए.’’

Congress President & CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi writes to Chhattisgarh Chief Minister Shri @bhupeshbaghel on the outbreak of Coronavirus in India. pic.twitter.com/HgbNQ6KP9p

