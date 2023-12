Hindi India Hindi

Sonia Gandhi Birthday 2023 Pm Modi Wishes On Her 77th Years

Sonia Gandhi Birthday: सोनिया गांधी आज मना रहीं 77वां जन्मदिन, PM मोदी ने दी बधाई

पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के 77वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी. इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन समेत कई नेताओं ने भी सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी.

Sonia Gandhi Birthday: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज (9 दिसंबर) को अपना 77वां जन्मदिन मना रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए कामना की. पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने भी सोनिया को जन्मदिन की मुबारकबाद दी है. सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर, 1946 को इटली में हुआ था.

PM मोदी ने सोनिया गांधी को बर्थ डे विश करते हुए लिखा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें. बता दें कि मोदी की ये शुभकामनाएं ऐसे समय में आई हैं जब हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को तीन हिंदी भाषी राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है और अगले लोकसभा चुनाव भी सिर्फ छह महीने ही दूर हैं.

