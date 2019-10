नई दिल्ली: कांग्रेस की कार्यकारी अध्‍यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने स्‍वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी समाधि शक्‍तिस्‍थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की. बता देंं क‍ि 31 अक्टूबर 1984 को पद पर रहते हुए ही उनकी हत्या कर दी गई थी.

कांग्रेस ने अपने टि्वटर हैंडल पर लिखा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अतुलनीय त्‍याग और बलिदान का सम्‍मान करते हैं. एक प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती गांधी ने हमारे देश की राष्‍ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्‍यवस्‍था, लोकतंत्र और विदेश नीति में बड़ा योगदान दिया. उन्‍हें हमेशा सारे भारतीयों को अपना प्रेम देने के लिए जाना जाएगा.

Delhi: Congress leaders Sonia Gandhi & Dr Manmohan Singh pay tribute to former PM Indira Gandhi at Shakti Sthal on her death anniversary. pic.twitter.com/pOWpY5wz6b

— ANI (@ANI) October 31, 2019