Sonia Gandhi ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए फाइल किया नॉमिनेशन, राहुल-प्रियंका भी रहे मौजूद; साथ दिखा समर्थकों का हुजूम

सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया. यह पहला मौका है जब सोनिया गांधी संसद के उच्च सदन का रुख कर रही हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी (Rahul Gandhi), प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi), पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) और पार्टी नेताओं की मौजूदगी में सोनिया गांधी ने जयपुर में नामांकन दाखिल किया. कांग्रेस ने आज ही (14 फरवरी) लिस्ट जारी कर सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था.

इससे पहले वह लगातार यूपी की रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करती रही हैं. वह गांधी परिवार की दूसरी सदस्य हैं जिन्होंने राज्यसभा का रुख किया है. इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) राज्यसभा जा चुकी हैं. इंदिरा गांधी अगस्त, 1964 से फरवरी 1967 तक उच्च सदन की सदस्य थीं. सोनिया गांधी साल 1999 से लगातार लोकसभा सदस्य हैं. वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. वह अमेठी से भी लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं. सोनिया गांधी ने 2019 में घोषणा की थी कि यह उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होगा.

