हिमंत बिस्वा सरमा ने तंज किया, सोनिया गांधी 20 साल से राहुल गांधी को खड़ा करने के लिए अकेले लड़ रही हैं

Karnataka Assembly Election 2023: असम के सीएम और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने कर्नाटक के मंगलुरु में विधानसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा तंज किया है. असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, राहुल गांधी कर्नाटक की जनता को गारंटी दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा? राहुल गांधी को खड़ा करने के लिए सोनिया गांधी पिछले 20 साल से अकेले लड़ रही हैं, अब यह व्यक्ति (राहुल गांधी) कैसे आकर कर्नाटक के लोगों को गारंटी दे सकता है?”

वहीं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के इस बयान को लेकर पलटवार किया है. बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा, हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी पार्टी बदल दी. वह जितना लालची हैं, उतना कोई नहीं है. कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहचान दी है. सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाना उनकी नैतिकता क्या है.”