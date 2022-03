Delhi, Sonia Gandhi, Assembly Election 2022, विधानसभा चुनावों (Assembly Election 2022) में हार के बाद कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने पार्टी के संसदीय रणनीति समूह (Congress’s parliamentary strategy group) की बैठक बुलाई है. जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल सुबह 10.30 बजे 10 जनपथ पर पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है.Also Read - विधानसभा चुनाव: कांग्रेस के जी-23 नेता राहुल गांधी के विरोध में, केसी वेणुगोपाल के सिर पर भी फोड़ा ठीकरा

विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में जहां अपनी गंवाई है, वहीं उत्‍तरखंड और गोवा में अपेक्षाओं के अनुरूप बहुमत पाने में विफल रही हैं. देश के सबसे बड़े राज्‍य में कांग्रेस को महज दो सीटें ही मिली हैं, जबकि पिछले चुनाव 2017 में पार्टी की 7 सात सीटें जीती थी.

Congress Parliamentary Party (CPP) chairperson Sonia Gandhi has called a meeting of the party’s parliamentary strategy group at 10.30 am at 10 Janpath tomorrow

