कांग्रेस अधिवेशन में सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट के दिये संकेत, कहा- 'भारत जोड़ो यात्रा मेरी पारी का आखिरी पड़ाव'

Congress Plenary: छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहे कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिये हैं. सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पारी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के साथ ही समाप्त हो सकती है. छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन जारी है. शनिवार को अधिवेशन के दूसरे दिन के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने ये संकेत दिया कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के साथ ही उनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो सकती है. उन्होंने कहा कि यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में आई है. इसने साबित कर दिया है कि भारत के लोग सद्भाव, सहिष्णुता और समानता चाहते हैं.

उन्होंने कहा, यह कांग्रेस और पूरे देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है. भाजपा-आरएसएस ने देश की हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया है और उसे उलट दिया है. कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा, चंद कारोबारियों को फायदा पहुंचाकर केंद्र सरकार ने आर्थिक तबाही मचाई है. कांग्रेस नेता ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ हासिल भी किया है. अच्छा समय भी देखा, बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अब एक मुश्किल दौर से गुजर रही है. पिछले दिनों देश में नफरत के कारण महिलाओं, आदिवासियों, गरीबों और पिछड़ों पर हमले किए गए. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे खत्म करें. कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं है ये एक विचार है और जीत केवल हमारी होगी.