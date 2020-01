नई दिल्‍ली: राजस्‍थान के कोटा के एक अस्‍पताल में 100 नवजात बच्‍चों की मौत को लेकर, जहां राजस्‍थान की गहलोत सरकार घिर गई है, वहीं, कई राजनीतिक दलों के निशाने पर कांग्रेस और पार्टी का नेतृत्‍व आ गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस की कार्यकारी अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने जहां राजस्‍थान में पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे को तलब कर रिपोर्ट ली है. वहीं, केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने एक उच्‍चस्‍तरीय टीम भेजी है. विशेषज्ञों की यह टीम कल शुक्रवार को कोटा पहुंचेगी.

बता दें कि आज गुरुवार को यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती न केवल राजस्‍थान सरकार की आलोचना की, बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्‍व को भी घेरा है.

बता दें कि कोटा जिले के जेके लोन अस्पताल में दिसंबर के अंतिम दो दिन में 10 और शिशुओं की मौत हो गई. इसके साथ ही इस महीने अस्पताल में मरने वाले शिशुओं की संख्या करीब 100 हो गई है. गत 23-24 दिसंबर को 48 घंटे के भीतर अस्पताल में 10 शिशुओं की मौत को लेकर काफी हंगामा हुआ था. हालांकि, अस्पताल के अधिकारियों ने कहा था कि यहां 2018 में 1,005 शिशुओं की मौत हुई थी और 2019 में उससे कम मौतें हुई हैं.

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय विशेषज्ञों की टीम भेज रहा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, “स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेजी जा रही उच्च स्तरीय टीम में एम्स जोधपुर, स्वास्थ्य वित्त और क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य सेवा जयपुर के विशेषज्ञ शामिल हैं. यह कल कोटा पहुंचेगा. ”

Union Health Minister Harsh Vardhan tweets, “The high-level team being dispatched by Ministry of Health includes experts from AIIMS Jodhpur, Health Finance & Regional Director, Health Services Jaipur. It will reach Kota tomorrow.” #Rajasthan https://t.co/2ox7hxCiyT

— ANI (@ANI) January 2, 2020