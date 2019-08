नई दिल्ली: सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बन गई हैं. कांग्रेस कार्यकारिणी (सीडब्ल्यूसी) की शनिवार की शाम दोबारा हुई बैठक में पार्टी ने सोनिया गांधी को अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया. इसके बाद निवर्तमान कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी के इस्तीफे पर प्रस्ताव पारित हुआ. इससे पहले सोनिया गांधी ने 1998 से लेकर 2017 तक कांग्रेस की कमान संभाली थी, जिसके बाद राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था.

राहुल गांधी द्वारा इस्तीफा वापस लेने से इनकार करने के बाद कांग्रेस कार्यसमिति ने शनिवार को कई घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया. कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के बाद वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष होंगी. इससे पहले शनिवार को दो बार सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जिसमें नेताओं ने राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया. पार्टी अध्यक्ष बने रहने से राहुल गांधी के साफ मना करने के बाद सीडब्ल्यूसी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. राहुल के नहीं मानने के बाद सीडब्ल्यूसी ने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया.

#UPDATE K C Venugopal, Congress: Congress Working Committee (CWC) unanimously resolved to request Sonia Gandhi to take over as the Interim President, pending the election of a regular president by the AICC. pic.twitter.com/24FhY0FFct

— ANI (@ANI) August 10, 2019