नई दिल्ली: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) द्वारा JEE (Main), NEET की परीक्षाएं स्थगित करने को बुलाई गई मीटिंग चल रही है. इस वर्चुअल मीटिंग में सात राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मीटिंग में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने परीक्षाओं के स्थगन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया है. ममता बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार महामारी के चलते परीक्षाओं को स्थगित नहीं करती है तो हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए. ममता बनर्जी ने कहा कि इसे लेकर हमने पीएम मोदी को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. अगर वह नहीं सुनते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख ही करना चाहिए.

ममता बनर्जी ने कहा कि ये मेरी सभी से विनती है और सभी को साथ आना चाहिए. इन (JEE-NEET Exams) को तब तक के लिए टाल देना चाहिए जब तक कोरोना वायरस (Corona Virus) से हालात ठीक नहीं हो जाते हैं.

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने कहा कि अमेरिका में स्कूल खुले थे और वहाँ 97 हज़ार बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हुए. अगर ऐसी ही स्थिति यहाँ होती है तब हम क्या करेंगे.

There was a report from the US that about 97,000 children were infected by #COVID19 when schools were opened. What will we do if such a situation arises here?: Maharashtra CM Uddhav Thackeray at Sonia Gandhi’s virtual meet with CMs of 7 states pic.twitter.com/M1ZB3Sptxg — ANI (@ANI) August 26, 2020

पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना से हालात खराब हैं. हम इसे लेकर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं. हम ऐसी स्थिति में हैं जब हमारे राज्य आर्थिक रूप से बिल्कुल मुश्किल में हैं. हमें इसे लेकर पीएम से मिलना चाहिए. इसके साथ ही पंजाब के सीएम ने ये भी कहा कि हमें इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए.

This will be my request to all state govts, let us do it together, let us go to Supreme Court & postpone the exam for the time being until and unless the situation allows students to sit for exam (JEE/NEET): West Bengal CM at Sonia Gandhi’s virtual meet with CMs of 7 states. pic.twitter.com/uvBfsg1Eeu — ANI (@ANI) August 26, 2020

इस बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा कि परीक्षाएं सितम्बर में होनी हैं. छात्रों की ज़िन्दगी खतरे में क्यों डालनी चाहिए. हमने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा लेकिन पत्र का कोई जवाब नहीं मिला. अगर प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं तो जितने भी सीएम इस मीटिंग में मौजूद हैं, सभी को सामूहिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी चाहिए. वहीं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलना चाहिए.

बता दें कि आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई है. इसमें JEE (Main), NEET की परीक्षाएं रद्द कराये जाने की मांग को लेकर चर्चा की जा रही है. इसके साथ ही मीटिंग में जीएसटी मुआवजे को लेकर भी चर्चा हुई.