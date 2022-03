Resignation of Gandhi Family: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2022) में हार के बाद कांग्रेस (Congress) नेतृत्व पर सवाल उठना लाजिमी है. इन्हीं सवालों के बीच एक बार फिर से गांधी परिवार (सोनिया, राहुल और प्रियंका) के इस्तीफे की ख़बर भी फैलने लगी है. वायरल हो रही ख़बरों के मुताबिक कल होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक (CWC Meeting Tommorrow) में गांधी परिवार के तीनों सदस्य अपने इस्तीफे की पेशकश (Gandhi Family May offer Resignation) कर सकते हैं. कांग्रेस पार्टी ने वायरल हो रही इस ख़बर (Viral News) का सच बताया है. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) का कहना है कि ये ख़बरें पूरी तरह गलतफहमी पैदा करने वाली और झूठी हैं.Also Read - विधानसभा चुनावों में हार के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, 10 जनपथ में होगा मंथन

गौरतलब है कि हाल ही में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं. चुनावों में पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है. पंजाब (Punjab) में तो कांग्रेस ने सत्ता भी गंवा दी. वहीं, उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस की सरकार बनाने की उम्मीदों पर भाजपा (BJP) को जनता से मिले जोरदार जनादेश ने पानी फेर दिया है. ऐसे में कांग्रेस ने हार की समीक्षा करने के लिए कल शाम को कांग्रस कार्यसमिति के सदस्यों की एक बैठक बुलाई है. जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) करेंगी. कल होने वाली इस बैठक से पहले मीडिया में सूत्रों के हवाले से ख़बर आ रही है कार्यसमिति की बैठक में कुछ सदस्य बदलाव की मांग कर सकते हैं. ऐसे में गांधी परिवार के सदस्य बैठक में इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं. कांग्रेस की ओर से इस्तीफे की ख़बरों का खंडन किया गया है.

The news story of alleged resignations being carried on NDTV based on unnamed sources is completely unfair, mischievous and incorrect.

It is unfair for a TV channel to carry such unsubstantiated propaganda stories emanating from imaginary sources at the instance of ruling BJP.

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 12, 2022