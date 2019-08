चंडीगढ़. कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार दो महीनों से ज्यादा की जद्दोजहद के बाद अपना अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया. केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जहां इसे कांग्रेस का एक बार फिर गांधी-परिवार की शरण में जाने जैसा कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता वर्तमान समय में लिया गया बेहतर फैसला बता रहे हैं. कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी के हाथ में एक बार फिर पार्टी की कमान आने को लेकर प्रसन्नता जताई है. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Capt.Amarinder Singh) ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे मौजूदा परिस्थितियों में लिया गया सर्वश्रेष्ठ फैसला बताया.

सोनिया गांधी होंगी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, CWC की मैराथन बैठक में हुआ फैसला

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘सोनिया गांधी जी को दोबारा कमान संभालता देख खुश हूं. मौजूदा स्थिति में लिया गया यह सर्वश्रेष्ठ फैसला है. उनका अनुभव एवं समझ कांग्रेस को सही मार्ग दिखाने में मदद करेगी.’’ उन्होंने लिखा, ‘‘मैं उन्हें और पार्टी को शुभकामनाएं देता हूं.’’ राहुल गांधी (Rahul gandhi) के इस्तीफा वापस नहीं लेने के अपने रुख पर कायम रहने के बाद कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने शनिवार को बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया. अमरिंदर सिंह की पत्नी एवं पटियाला से सांसद परनीत कौर ने भी ट्वीट कर सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया, ‘‘ बढ़िया खबर… सोनिया गांधी को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. इस निर्णय को काफी आशा और दृढ़ता से देख रही हूं. आपका बहुमूल्य अनुभव पार्टी को पटरी पर लाने में हमारी मदद करेगा.’’

Happy to see Smt. Sonia Gandhi ji back in the saddle. It was the best decision in the current circumstances. Her experience and understanding will help guide @INCIndia . I wish her and the party all the best. pic.twitter.com/IathmJDkBq

Regretfully, Rahul Gandhi ji (@rahulGandhi) has stuck to his decision to resign but it is an honour to have Smt Sonia Gandhi ji (@iamsoniagandhi) once again as our party president.

I look forward to working under their combined leadership!

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) August 10, 2019