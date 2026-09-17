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6 महीने के मासूम पर पिटबुल ने मारा झपटा, बचाने गई बुआ को भी कर दिया घायल; Video देख कांपे लोग

Pitbull Attack Video: सोनीपत में 6 महीने के मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया. बच्चे को गंभीर हालत में रोहतक PGI भेजा गया, जबकि बुआ भी घायल हुईं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 17, 2026, 7:47 PM IST
Sonipat pitbull attack video
6 महीने के मासूम पर पिटबुल ने मारा झपटा (Image: X)

Pitbull Attack Video: हरियाणा के सोनीपत की सिक्का कॉलोनी में पिटबुल के हमले का मामला सामने आया है. यहां 6 महीने का एक मासूम अपनी बुआ के साथ गली से जा रहा था. इसी दौरान अचानक एक पिटबुल तेजी से दौड़ता हुआ आया और बच्चे पर झपट पड़ा. कुछ ही सेकंड में कुत्ते ने बच्चे को दबोच लिया. घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोगों को भी संभलने का मौका नहीं मिला. इस पूरे हमले की घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज सामने आने के बाद इलाके में इस घटना को लेकर डर का माहौल है.

बच्चे को बचाने पहुंचीं बुआ, उन पर भी हुआ हमला

CCTV फुटेज में दिखाई देता है कि पिटबुल मासूम को पकड़ लेता है. बच्चे की बुआ उसे बचाने के लिए तुरंत कुत्ते से भिड़ जाती हैं. वह किसी तरह बच्चे को कुत्ते के चंगुल से निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसी दौरान पिटबुल उन पर भी हमला कर देता है. बुआ के घायल होने के बावजूद बच्चे को बचाने की कोशिश जारी रहती है. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले गए. हमले में बच्चे की बुआ को भी चोटें आई हैं.

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देखें Video-

गंभीर हालत में रोहतक PGI रेफर हुआ मासूम

पिटबुल के हमले में 6 महीने का बच्चा बुरी तरह घायल हुआ है. उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आगे के इलाज के लिए रोहतक PGI रेफर कर दिया. फिलहाल मासूम का वहीं इलाज चल रहा है. परिवार बच्चे की हालत को लेकर चिंतित है. दूसरी तरफ इस घटना के बाद सिक्का कॉलोनी के लोगों में भी डर बना हुआ है. स्थानीय लोगों के बीच पालतू कुत्तों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि गली में घूम रहे ऐसे कुत्तों को लेकर कितनी सावधानी बरती जा रही है.

CCTV सामने आने के बाद मालिक पर सवाल

घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद अब पिटबुल के मालिक की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों में चर्चा है कि आखिर कुत्ते को किस तरह रखा गया था और क्या उसे लेकर जरूरी नियमों का पालन किया जा रहा था. लोगों का कहना है कि पालतू कुत्तों को रखते समय आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. खासकर छोटे बच्चों के मामले में सावधानी और भी जरूरी हो जाती है. इस घटना ने एक बार फिर पालतू कुत्तों की देखभाल और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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