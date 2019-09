चेन्नई: देश के जाने-माने अभिनेता रजनीकांत ने बुधवार को कहा कि पूरे भारत में एक ही भाषा की संकल्पना संभव नहीं है और हिंदी को थोपे जाने की हर कोशिश का केवल दक्षिणी राज्य ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत में भी कई लोग विरोध करेंगे. बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को पूरे भारत की आम भाषा बनाने की वकालत की थी, जिसकी पृष्ठभूमि में रजनीकांत ने यह बयान दिया है.

Rajinikanth: Hindi shouldn’t be imposed. Not just Tamil Nadu but none of the southern states will accept imposition of Hindi. Not only Hindi, no language should be imposed. If there’s a common language it’s good for country’s unity&progress but forcing a language isn’t acceptable pic.twitter.com/cP3KzihTgw

— ANI (@ANI) September 18, 2019