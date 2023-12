दक्षिणी रेलवे ने रद्द की आज 15 ट्रेनें, यहां चेक कीजिए पूरी लिस्ट

दक्षिणी रेलवे की ओर से आज 15 ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं. रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट नीचे दी गई है. सिर्फ ट्रेनें ही नहीं, बिगड़ते मौसम की स्थिति ने एयरपोर्ट समेत पूरे शहर को प्रभावित किया है. वहां का एयरपोर्ट 4 दिसंबर की रात 11 बजे तक बंद कर दिया गया था.

चक्रवाती तूफान ‘मिचौंग’ के कारण, चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, बोर्डों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कार्यालयों सहित सरकारी कार्यालय को भी बंद करने का निर्देश दिया गया था.

Cancellation and Diversion of train services, passengers are requested to take note on this and plan your travel#SouthernRailway pic.twitter.com/57tNneq28z

