BJP, SP, PM Modi, rally, Kanpur, Delhi: बीजेपी ने आज बुधवार को समाजवादी पार्टी पर कल कानपुर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया है. बीजेपी प्रवक्‍ता ने संबित पात्रा आज बुधवार को दिल्‍ली में पार्टी मुख्‍यालय में आयोजित प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी की रैली के दौरान समाजवादी पार्टी कानपुर में दंगा कराना चाहती थी और मुस्लिम क्षेत्र में दंगा भड़काने की कोशिश की थी, जो नाकाम रही.

