नई दिल्ली: लोकसभा में पीठासीन सभापति के रूप में आसीन रमा देवी पर पिछले गुरुवार को की गई विवादास्पद टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने सोमवार को माफी मांग ली. सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आजम खान का नाम पुकारा. इसके बाद सपा सांसद ने कहा कि आसन के प्रति न मेरी कोई गलत भावना थी और न कभी रही है.

सपा सांसद आजम खाने कहा कि वह दो बार संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, चार बार मंत्री रहे हैं, नौ बार विधायक रहे हैं और राज्यसभा में भी रह चुके हैं. ”मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जनता है. इसके बावजूद भी आसन को लगता है कि मुझसे भावना में कोई गलती हुई तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं.”

हालांकि, राम देवी और कुछ सदस्यों ने आजम की बात ठीक से नहीं सुने जाने की बात कही. इस पर अध्यक्ष ने उनसे एक बार फिर से बोलने को कहा. इसके बाद आजम खान ने फिर कहा, ”बात को एक बार कहें या एक हजार बार कहें. बात वही रहेगी. आसन के लिए मेरी कोई गलत भावना हो, ऐसा संभव ही नहीं है, फिर भी आसन को लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूं.”

इस बीच भाजपा सदस्य रमा देवी ने कहा कि आजम खान की यह आदत रही है, बाहर भी वह ऐसे ही बोलते रहे हैं. ” मैं वरिष्ठ सांसद हूं, अध्यक्ष जी जो आदेश देंगे, उसका पालन करूंगी.

BJP MP Rama Devi in Lok Sabha: Azam Khan ji’s remark has hurt both women and men in India. He will not understand this. Inki aadat bigadi hui hai, zaroorat se zada bigadi hui hai. I have not come here to hear such comments. pic.twitter.com/Z1tvupdNvW

इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव मामले की उठाने का प्रयास किया, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी. खान के क्षमा मांगने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह सदन सबका है. यह आसन भी सबका है. इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है. हमें सदन में ऐसी कोई बात या आचरण नहीं करना चाहिए जिससे सदन की मर्यादा और हमारी छवि को धक्का लगे.

Samajwadi Party MP, Akhilesh Yadav after SP MP Azam Khan’s apology, in Lok Sabha: Azam Khan ji has said what he wanted to say. What about the ‘beti’ in Unnao? We should also talk about that. pic.twitter.com/OSh5axRJFr

