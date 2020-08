नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर में पाकिस्‍तान की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है. यह साजिश एक 150 गज लंबी एक सुरंग है, जो जमीन से 25 फुट गहरी है. तस्‍करों और आतंकियों की घुसपैठ के लिए तैयार की गई थी. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा सांबा में जिस स्थान पर सुरंग मिली है, वहां सुरक्षा बल तैनात हैं. जम्मू बीएसएफ आईजी एनएस जम्वाल के अनुसार, सुरंग सीमा के साथ पाकिस्तान में शुरू होती है और सांबा में समाप्त होती है. Also Read - NIA की कस्‍टडी में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी, ग्लासगो एयरपोर्ट पर हमले के पीछे था हाथ

Jammu & Kashmir: Security forces deployed at the site where a tunnel has been found in Samba by Border Security Force (BSF).

BSF ने कहा, सीमावर्ती बाड़ के पास भारतीय क्षेत्र में सुरंग 3-4 फीट लंबे 20 फीट के लगभग है। पाकिस्तान ने शकरगढ़ / कराची के साथ सैंडबैग बनाये जो इसे छिपाने के लिए सुरंग के मुहाने पर पाए गए.सुरंग के खुलने का स्थान IB से भारतीय की ओर लगभग 170 मीटर है.

सीमा सुरक्षा बल के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी टनल बिना पाकिस्‍तानी सीमा सुरक्षा बलों और अन्‍य एजेंसियों की मदद और स्‍वीकृति के बिना संभव नहीं है. सैंडबैग में पाकिस्तान की प्रॉपर मर्किंग है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह प्रॉपर प्‍लानिंग और इंजीनियरिंग प्रयासों के साथ इस टनल को खोदा गया था. बीएसएफ अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी रेंजर्स और अन्य एजेंसियों की सहमति और स्‍वीकृति के बिना इतनी बड़ी सुरंग का निर्माण नहीं किया जा सकता है.

A tunnel has been found in Samba, Jammu and Kashmir by Border Security Force (BSF).

The tunnel starts in Pakistan along the border and ends in Samba, according to Jammu BSF IG NS Jamwal. pic.twitter.com/qJJIH2atYd

— ANI (@ANI) August 29, 2020