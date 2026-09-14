दुर्गा पूजा, दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी! 100 से ज्यादा ट्रेनों का ऐलान- देखें पूरी Details

क्रम संख्या ट्रेन संख्या रूट कहां से कहां तक ट्रिप शेड्यूल फ्रीक्वेंसी

1 01905 UP कानपुर सेंट्रल से असरवा 9 अक्टूबर 5 – नवंबर 30 –

2 01906 DOWN असरवा से कानपुर सेंट्रल 9 अक्टूबर 6 – दिसंबर 1 –

3 01907 UP आगरा कैंट से उधना 8 अक्टूबर 6 – नवंबर 24 –

4 01908 DOWN उधना से आगरा कैंट 8 अक्टूबर 7 – नवंबर 25 –

5 01909 UP असरवा से आगरा कैंट 8 अक्टूबर 6 – नवंबर 24 –

6 01910 DOWN आगरा कैंट से असरवा 8 अक्टूबर 5 – नवंबर 23 –

7 02199 UP वीजीएल झांसी से बांद्रा टर्मिनस 9 अक्टूबर 1 – नवंबर 26 –

8 02200 DOWN बांद्रा टर्मिनस से वीजीएल झांसी 9 अक्टूबर 3 – नवंबर 28 –

9 04105 UP प्रयागराज से उधना 18 अक्टूबर 1 – नवंबर 29 सप्ताह में दो बार

10 04106 DOWN उधना से प्रयागराज 18 अक्टूबर 2 – नवंबर 30 सप्ताह में दो बार

11 04179 UP प्रयागराज से साबरमती 17 अक्टूबर 3 – नवंबर 28 सप्ताह में दो बार

12 04180 DOWN साबरमती से प्रयागराज 17 अक्टूबर 4 – नवंबर 29 सप्ताह में दो बार

13 04119 UP सुबेदारगंज से वलसाद 9 अक्टूबर 3 – नवंबर 28 –

14 04120 DOWN वलसाद से सुबेदारगंज 9 अक्टूबर 4 – नवंबर 29 –

15 04139 UP प्रयागराज से दादर 9 अक्टूबर 2 – नवंबर 27 –

16 04140 DOWN दादर से प्रयागराज 9 अक्टूबर 4 – नवंबर 29 –

17 04155 UP सुबेदारगंज से उधना 12 अक्टूबर 19 – नवंबर 26 सप्ताह में दो बार

18 04156 DOWN उधना से सुबेदारगंज 12 अक्टूबर 20 – नवंबर 27 सप्ताह में दो बार

19 04175 UP सुबेदारगंज से दादर 8 अक्टूबर 4 – नवंबर 22 –

20 04176 DOWN दादर से सुबेदारगंज 8 अक्टूबर 6 – नवंबर 24 –

21 04177 UP सुबेदारगंज से वलसाद 8 अक्टूबर 6 – नवंबर 24 –

22 04178 DOWN वलसाद से सुबेदारगंज 8 अक्टूबर 7 – नवंबर 25 –

23 04169 UP सुबेदारगंज से इंदौर 17 अक्टूबर 2 – नवंबर 27 सप्ताह में दो बार

24 04170 DOWN इंदौर से सुबेदारगंज 17 अक्टूबर 3 – नवंबर 28 सप्ताह में दो बार

25 04173 UP प्रयागराज से वेरावल 9 अक्टूबर 1 – नवंबर 26 –

26 04174 DOWN वेरावल से प्रयागराज 9 अक्टूबर 2 – नवंबर 27 –

27 04103 UP सुबेदारगंज से पनवेल 5 (अतिरिक्त) अक्टूबर 21 – नवंबर 18 –

28 04104 DOWN पनवेल-सुबेदारगंज 5 (अतिरिक्त) अक्टूबर 22 – नवंबर 19 –

29 02877 UP रांची से आनंद विहार 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 3 – नवंबर 28 –

30 02878 DOWN आनंद विहार से रांची 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 4 – नवंबर 29 –

31 04157 UP कानपुर सेंट्रल से कोलकाता 8 अक्टूबर 6 – नवंबर 24 –

32 04158 DOWN कोलकाता से कानपुर सेंट्रल 8 अक्टूबर 7 – नवंबर 25 –

33 01911 UP आगरा कैंट से कोलकाता 9 अक्टूबर 1 – नवंबर 26 –

34 01912 DOWN कोलकाता से आगरा कैंट 9 अक्टूबर 2 – नवंबर 27 –

35 04185 UP झांसी से आसनसोल 16 अक्टूबर 7 – नवंबर 29 –

36 04186 DOWN आसनसोल से झांसी 16 अक्टूबर 8 – नवंबर 30 –

37 05183 UP आजमगढ़ से बांद्रा टर्मिनस 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 3 – नवंबर 28 –

38 05184 DOWN बांद्रा टर्मिनस से आजमगढ़ 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 5 – नवंबर 30 –

39 09601 UP मदार जं. से पटना जं. 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 1 – नवंबर 26 –

40 09602 DOWN पटना जं. से मदार जंक्शन 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 2 – नवंबर 27 –

41 02417 UP प्रयागराज से शकुर बस्ती 34 (सितंबर–अक्टूबर दैनिक चरण) सितंबर 11 – अक्टूबर 14 (दैनिक) अक्टूबर के मध्य तक दैनिक, फिर सप्ताह में 4 दिन (अक्टूबर–दिसंबर)

42 02418 DOWN शकुर बस्ती से प्रयागराज 34 (सितंबर–अक्टूबर दैनिक चरण) सितंबर 12 – अक्टूबर 15 (दैनिक) अक्टूबर के मध्य तक दैनिक, फिर सप्ताह में 4 दिन (अक्टूबर–दिसंबर)

43 04163 UP नारायणपुर बाजार से शकुर बस्ती 27 अक्टूबर – दिसंबर सप्ताह में 3 दिन

44 04164 DOWN शकुर बस्ती से नारायणपुर बाजार 27 अक्टूबर – दिसंबर सप्ताह में 3 दिन

45 03041 UP हावड़ा से रक्सौल 7 अक्टूबर 15 – नवंबर 26 –

46 03042 DOWN रक्सौल से हावड़ा 7 अक्टूबर 16 – नवंबर 27 –

47 03043 UP हाव़ा से रक्सौल 7 अक्टूबर 17 – नवंबर 28 –

48 03044 DOWN रक्सौल से हावड़ा 7 अक्टूबर 18 – नवंबर 29 –

49 03135 UP सियालदह से पटना 7 अक्टूबर 13 – नवंबर 24 –

50 03136 DOWN पटना से सियालदह 7 अक्टूबर 13 – नवंबर 24 –

51 03133 UP सियालदह से सीतामढ़ी 7 अक्टूबर 16 – नवंबर 27 –

52 03134 DOWN सीतामढ़ी से सियालदह 7 अक्टूबर 17 – नवंबर 28 –

53 03131 UP सियालदह से गोरखपुर 14 अक्टूबर 13 – नवंबर 26 –

54 03132 DOWN गोरखपुर से सियालदह 14 अक्टूबर 14 – नवंबर 27 –

55 03185 UP कोलकाता से मधुबनी 7 अक्टूबर 13 – नवंबर 24 –

56 03186 DOWN मधुबनी से कोलकाता 7 अक्टूबर 14 – नवंबर 25 –

57 03187 UP कोलकाता से मधुबनी 7 अक्टूबर 16 – नवंबर 27 –

58 03188 DOWN मधुबनी से कोलकाता 7 अक्टूबर 17 – नवंबर 28 –

59 03511 UP आसनसोल से पटना 7 अक्टूबर 18 – नवंबर 29 –

60 03512 DOWN पटना से आसनसोल 7 अक्टूबर 18 – नवंबर 29 –

61 03527 UP आसनसोल से गोरखपुर 7 अक्टूबर 16 – नवंबर 27 –

62 03528 DOWN गोरखपुर से आसनसोल 7 अक्टूबर 17 – नवंबर 28 –

63 03465 UP मालदा टाउन से दीघा 7 अक्टूबर 17 – नवंबर 28 –

64 03466 DOWN दीघा से मालदा टाउन 7 अक्टूबर 18 – नवंबर 29 –

65 03005 UP हावड़ा से लामडिंग 7 अक्टूबर 16 – नवंबर 27 –

66 03006 DOWN लामडिंग से हावड़ा 7 अक्टूबर 17 – नवंबर 28 –

67 03129 UP कोलकाता से न्यू जलपाईगुड़ी 14 अक्टूबर 17 – नवंबर 29 सप्ताहांत

68 03130 DOWN न्यू जलपाईगुड़ी से कोलकाता 14 अक्टूबर 18 – नवंबर 30 सप्ताहांत

69 05060 UP लालकुआं से कोलकाता 8 अक्टूबर 8 – नवंबर 26 –

70 05059 DOWN कोलकाता से लालकुआं 8 अक्टूबर 10 – नवंबर 28 –

71 08581 UP विशाखापत्तनम से SMVT बेंगलुरु 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 2 – नवंबर 27 –

72 08582 DOWN SMVT बेंगलुरु से विशाखापत्तनम 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 3 – नवंबर 28 –

73 08045 UP शालीमार से चर्लपल्ली 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 2 – नवंबर 27 –

74 08046 DOWN चर्लपल्ली से शालीमार 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 3 – नवंबर 28 –

75 07035 UP सिकंदराबाद से सिरपुर कागजनगर – Dep 12:10 pm, arr 5:30 pm त्योहारी भीड़ के लिए विशेष ट्रेन

76 07036 DOWN सिकंदराबाद से सिरपुर कागजनगर – Dep 6:00 pm, arr 11:15 pm त्योहारी भीड़ के लिए विशेष ट्रेन

77 04008 UP आनंद विहार टर्मिनल से जोगबनी 5 अक्टूबर 10 – नवंबर 7 –

78 04007 DOWN जोगबनी से आनंद विहार टर्मिनल 5 अक्टूबर 11 – नवंबर 8 –

79 08047 UP संतरागाछी से नाहरलगुन 3 (अतिरिक्त) सितंबर 11, 18, 25, 2026 Weekly (3 trips)

80 08048 DOWN नाहरलगुन से संतरागाछी 3 (अतिरिक्त) सितंबर 12, 19, 26, 2026 Weekly (3 trips)

81 09189 UP मुंबई सेंट्रल से कटिहार 7 (अतिरिक्त) 5, 12 सितंबर; 17, 24, 31 अक्टूबर; 7, 14 नवंबर 2026 –

82 09190 DOWN कटिहार से मुंबई सेंट्रल 7 (अतिरिक्त) 8, 15 सितंबर; 20, 27 अक्टूबर; 3, 10, 17 नवंबर 2026 –

83 04127 UP कानपुर सेंट्रल से गुवाहाटी 14 (अतिरिक्त) सितंबर 10 – दिसंबर 10, 2026 –

84 04128 DOWN गुवाहाटी से कानपुर सेंट्रल 14 (अतिरिक्त) सितंबर 11 – दिसंबर 11, 2026 –

85 05736 UP कटिहार से अमृतसर 12 (अतिरिक्त) सितंबर 9 – नवंबर 25, 2026 –

86 05735 DOWN अमृतसर से कटिहार 12 (अतिरिक्त) सितंबर 11 – नवंबर 27, 2026 –

87 05932 UP डिब्रूगढ़ से कोलकाता 13 (अतिरिक्त) सितंबर 5 – नवंबर 28, 2026 –

88 05931 DOWN कोलकाता से डिब्रूगढ़ 13 (अतिरिक्त) सितंबर 7 – नवंबर 30, 2026 –

89 03407 UP भागलपुर से कटिहार 94 (विस्तारित) Aug 29 – नवंबर 30, 2026 (दैनिक) दैनिक

90 03408 DOWN कटिहार से भागलपुर 94 (विस्तारित) Aug 29 – नवंबर 30, 2026 (दैनिक) दैनिक

91 06028 UP पोदनुर जंक्शन से डॉ. MGR चेन्नई सेंट्रल – From सितंबर 11, 2026 –

92 06027 DOWN डॉ. MGR चेन्नई सेंट्रल से पोदनुर जंक्शन – From सितंबर 11, 2026 –

93 07097 UP हैदराबाद से मंगलुरु सेंट्रल 12 (अतिरिक्त) सितंबर 9 – नवंबर 25, 2026 –

94 07098 DOWN मंगलुरु सेंट्रल से हैदराबाद 12 (अतिरिक्त) सितंबर 10 – नवंबर 26, 2026 –

95 04131 UP कानपुर सेंट्रल से SMVT बेंगलुरु 7 Every Sunday, अक्टूबर 4 – नवंबर 15, 2026 साप्ताहिक

96 04132 DOWN SMVT बेंगलुरु से कानपुर सेंट्रल 7 Every Wednesday, अक्टूबर 7 – नवंबर 18, 2026 साप्ताहिक

97 08311 UP संबलपुर से पोदनुर 12 Every Wednesday, सितंबर 9 – नवंबर 25, 2026 साप्ताहिक

98 08312 DOWN पोदनुर से संबलपुर 12 Every Friday, सितंबर 11 – नवंबर 27, 2026 साप्ताहिक

99 01925 UP कानपुर सेंट्रल से मदुरै 13 Every Wednesday, सितंबर 2 – नवंबर 25, 2026 साप्ताहिक

100 01926 DOWN मदुरै से कानपुर सेंट्रल 13 Every Saturday, सितंबर 5 – नवंबर 28, 2026 साप्ताहिक

101 09424 UP अहमदाबाद से मंगलुरु जंक्शन 13 Every Friday, सितंबर 4 – नवंबर 27, 2026 साप्ताहिक