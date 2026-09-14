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दुर्गा पूजा, दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी! 100 से ज्यादा ट्रेनों का ऐलान- देखें पूरी Details

Indian Railways Special Trains: रेलवे की तरफ से शुरू की जा रहीं ये स्पेशल ट्रेनें बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को जोड़ने वाले रूटों पर चलेंगी.

Written by: Parinay Kumar
Published: September 14, 2026, 6:40 PM IST
Indian Railway, Festival Special Trains
Indian Railway, Festival Special Trains

Indian Railways Special Trains: आने वाले त्योहारी मौसम को देखते हुए भारतीय रेलवे हर साल की तरह इस साल भी कई रूट्स पर 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है. ये ट्रेनें दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा और दूसरे त्योहारों के दौरान चलाई जाएंगी. ये स्पेशल ट्रेनें बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को जोड़ने वाले रूटों पर चलेंगी. इन ट्रेनों में ज्यादा सीटें और बर्थ भी मिलेंगी. इनका फायदा यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मिलेगी. रेलवे ने इसके साथ-सात त्योहारी सीजन के दौरान कई रेगुलर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े हैं.

रेलवे ने की है खास तैयारी!

IRCTC ने त्योहारी सीजन के दौरान टिकट बुकिंग को बेहतर बनाने के लिए कई दूसरे कदम भी उठाए हैं. इनमें ज्यादा सर्वर जोड़ना, NGeT सिस्टम को अपग्रेड करना, नया यूजर इंटरफेस लाना और यात्रियों के लिए बुकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एंटी-बॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शामिल है. IRCTC ने बताया कि अभी सभी रिजर्व्ड टिकटों में से तकरीबन 89 फीसदी ऑनलाइन बुक किए जाते हैं. IRCTC के मुताबिक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए इसके नेक्स्ट जेनरेशन ई-टिकटिंग (NGeT) सिस्टम की क्षमता काफी बढ़ाई गई है.

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बुकिंग हुई और भी आसान

रेलवे PSU ने बताया कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह नए सर्वर जोड़े गए हैं, जिससे सिस्टम की कुल क्षमता पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गई है. सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और आर्किटेक्चर में सुधार से भी सिस्टम की बुकिंग रिक्वेस्ट संभालने की क्षमता बढ़ी है. IRCTC ने 15 जुलाई, 2026 को अपने नए यूजर इंटरफेस का बीटा वर्जन भी पेश किया. नए डिजाइन वाले इंटरफेस से बुकिंग वेबसाइट को ज्यादा मॉडर्न लुक मिलता है और जानकारी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से दिखाई देती है.

बिहार-बंगाल के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन

पूर्व रेलवे ने बताया कि 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक कई अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं. हावड़ा, सियालदह, आसनसोल से रक्सौल, पटना, सीतामढ़ी, गोरखपुर, मधुबनी, दीघा जैसी जगहों के लिए ये विशेष ट्रेनें चलेंगी. हावड़ा, सियालदह के अलावा अधिकांश ट्रेनें बर्दवान, बीरभूम समेत कई स्टेशनों पर रुकेंगी. टिकट बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है. सिर्फ दुर्गा पूजा ही नहीं, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा समेत पूरे त्योहार के सीजन में विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. हावड़ा-सियालदह रूट पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. दीघा के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. पूजा के मौसम में भीड़ को संभालने और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला पूर्व रेलवे ने लिया है.

कब, कौन-कौन से रूट पर चलेगी ट्रेन?

पूर्व रेलवे ने बताया है कि 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक कई अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं. हावड़ा, सियालदह, आसनसोल से रक्सौल, पटना, सीतामढ़ी, गोरखपुर, मधुबनी, दीघा जैसी जगहों के लिए ये विशेष ट्रेनें चलेंगी.

किस रूट पर कितनी स्पेशल ट्रेनें?

  • हावड़ा-रक्सौल, सियालदह-पटना, सियालदह-सीतामढ़ी रूट पर सात जोड़ी ट्रेनें चलेंगी.
  • सियालदह-गोरखपुर रूट पर अप-डाउन की 14 ट्रेनें चलेंगी.
  • कोलकाता-मधुबनी, आसनसोल-पटना और गोरखपुर रूट पर सात जोड़ी स्पेशल ट्रेनें मिलेंगी.
  • मालदा टाउन से दीघा के लिए सात जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.
  • टिकट बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है. रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि बहुत जल्द बुकिंग प्रक्रिया शुरू होगी.

यहां देखें ट्रेनों की पूरी सूची

क्रम संख्या ट्रेन संख्या रूट कहां से कहां तक ट्रिप शेड्यूल फ्रीक्वेंसी
1 01905 UP कानपुर सेंट्रल से असरवा 9 अक्टूबर 5 – नवंबर 30
2 01906 DOWN असरवा  से कानपुर सेंट्रल 9 अक्टूबर 6 – दिसंबर 1
3 01907 UP आगरा कैंट से उधना 8 अक्टूबर 6 – नवंबर 24
4 01908 DOWN उधना से आगरा कैंट 8 अक्टूबर 7 – नवंबर 25
5 01909 UP असरवा से आगरा कैंट 8 अक्टूबर 6 – नवंबर 24
6 01910 DOWN आगरा कैंट से असरवा 8 अक्टूबर 5 – नवंबर 23
7 02199 UP वीजीएल झांसी से बांद्रा टर्मिनस 9 अक्टूबर 1 – नवंबर 26
8 02200 DOWN बांद्रा टर्मिनस से वीजीएल झांसी 9 अक्टूबर 3 – नवंबर 28
9 04105 UP प्रयागराज से उधना 18 अक्टूबर 1 – नवंबर 29 सप्ताह में दो बार
10 04106 DOWN उधना से प्रयागराज 18 अक्टूबर 2 – नवंबर 30 सप्ताह में दो बार
11 04179 UP प्रयागराज से साबरमती 17 अक्टूबर 3 – नवंबर 28 सप्ताह में दो बार
12 04180 DOWN साबरमती से प्रयागराज 17 अक्टूबर 4 – नवंबर 29 सप्ताह में दो बार
13 04119 UP सुबेदारगंज से वलसाद 9 अक्टूबर 3 – नवंबर 28
14 04120 DOWN वलसाद से सुबेदारगंज 9 अक्टूबर 4 – नवंबर 29
15 04139 UP प्रयागराज से दादर 9 अक्टूबर 2 – नवंबर 27
16 04140 DOWN दादर से प्रयागराज 9 अक्टूबर 4 – नवंबर 29
17 04155 UP सुबेदारगंज से उधना 12 अक्टूबर 19 – नवंबर 26 सप्ताह में दो बार
18 04156 DOWN उधना से सुबेदारगंज 12 अक्टूबर 20 – नवंबर 27 सप्ताह में दो बार
19 04175 UP सुबेदारगंज से दादर 8 अक्टूबर 4 – नवंबर 22
20 04176 DOWN दादर से सुबेदारगंज 8 अक्टूबर 6 – नवंबर 24
21 04177 UP सुबेदारगंज से वलसाद 8 अक्टूबर 6 – नवंबर 24
22 04178 DOWN वलसाद से सुबेदारगंज 8 अक्टूबर 7 – नवंबर 25
23 04169 UP सुबेदारगंज से इंदौर 17 अक्टूबर 2 – नवंबर 27 सप्ताह में दो बार
24 04170 DOWN इंदौर से सुबेदारगंज 17 अक्टूबर 3 – नवंबर 28 सप्ताह में दो बार
25 04173 UP प्रयागराज से वेरावल 9 अक्टूबर 1 – नवंबर 26
26 04174 DOWN वेरावल से प्रयागराज 9 अक्टूबर 2 – नवंबर 27
27 04103 UP सुबेदारगंज से पनवेल 5 (अतिरिक्त) अक्टूबर 21 – नवंबर 18
28 04104 DOWN पनवेल-सुबेदारगंज 5 (अतिरिक्त) अक्टूबर 22 – नवंबर 19
29 02877 UP रांची से आनंद विहार 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 3 – नवंबर 28
30 02878 DOWN आनंद विहार से रांची 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 4 – नवंबर 29
31 04157 UP कानपुर सेंट्रल से कोलकाता 8 अक्टूबर 6 – नवंबर 24
32 04158 DOWN कोलकाता से कानपुर सेंट्रल 8 अक्टूबर 7 – नवंबर 25
33 01911 UP आगरा कैंट से कोलकाता 9 अक्टूबर 1 – नवंबर 26
34 01912 DOWN कोलकाता से आगरा कैंट 9 अक्टूबर 2 – नवंबर 27
35 04185 UP झांसी से आसनसोल 16 अक्टूबर 7 – नवंबर 29
36 04186 DOWN आसनसोल से झांसी 16 अक्टूबर 8 – नवंबर 30
37 05183 UP आजमगढ़ से बांद्रा टर्मिनस 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 3 – नवंबर 28
38 05184 DOWN बांद्रा टर्मिनस से आजमगढ़ 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 5 – नवंबर 30
39 09601 UP मदार जं. से पटना जं. 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 1 – नवंबर 26
40 09602 DOWN पटना जं. से मदार जंक्शन 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 2 – नवंबर 27
41 02417 UP प्रयागराज से शकुर बस्ती 34 (सितंबर–अक्टूबर दैनिक चरण) सितंबर 11 – अक्टूबर 14 (दैनिक) अक्टूबर के मध्य तक दैनिक, फिर सप्ताह में 4 दिन (अक्टूबर–दिसंबर)
42 02418 DOWN शकुर बस्ती से प्रयागराज 34 (सितंबर–अक्टूबर दैनिक चरण) सितंबर 12 – अक्टूबर 15 (दैनिक) अक्टूबर के मध्य तक दैनिक, फिर सप्ताह में 4 दिन (अक्टूबर–दिसंबर)
43 04163 UP नारायणपुर बाजार से शकुर बस्ती 27 अक्टूबर – दिसंबर सप्ताह में 3 दिन
44 04164 DOWN शकुर बस्ती से नारायणपुर बाजार 27 अक्टूबर – दिसंबर सप्ताह में 3 दिन
45 03041 UP हावड़ा से रक्सौल 7 अक्टूबर 15 – नवंबर 26
46 03042 DOWN रक्सौल से हावड़ा 7 अक्टूबर 16 – नवंबर 27
47 03043 UP हाव़ा से रक्सौल 7 अक्टूबर 17 – नवंबर 28
48 03044 DOWN रक्सौल से हावड़ा 7 अक्टूबर 18 – नवंबर 29
49 03135 UP सियालदह से पटना 7 अक्टूबर 13 – नवंबर 24
50 03136 DOWN पटना से सियालदह 7 अक्टूबर 13 – नवंबर 24
51 03133 UP सियालदह से सीतामढ़ी 7 अक्टूबर 16 – नवंबर 27
52 03134 DOWN सीतामढ़ी से सियालदह 7 अक्टूबर 17 – नवंबर 28
53 03131 UP सियालदह से गोरखपुर 14 अक्टूबर 13 – नवंबर 26
54 03132 DOWN गोरखपुर से सियालदह 14 अक्टूबर 14 – नवंबर 27
55 03185 UP कोलकाता से मधुबनी 7 अक्टूबर 13 – नवंबर 24
56 03186 DOWN मधुबनी से कोलकाता 7 अक्टूबर 14 – नवंबर 25
57 03187 UP कोलकाता से मधुबनी 7 अक्टूबर 16 – नवंबर 27
58 03188 DOWN मधुबनी से कोलकाता 7 अक्टूबर 17 – नवंबर 28
59 03511 UP आसनसोल से पटना 7 अक्टूबर 18 – नवंबर 29
60 03512 DOWN पटना से आसनसोल 7 अक्टूबर 18 – नवंबर 29
61 03527 UP आसनसोल से गोरखपुर 7 अक्टूबर 16 – नवंबर 27
62 03528 DOWN गोरखपुर से आसनसोल 7 अक्टूबर 17 – नवंबर 28
63 03465 UP मालदा टाउन से दीघा 7 अक्टूबर 17 – नवंबर 28
64 03466 DOWN दीघा से मालदा टाउन 7 अक्टूबर 18 – नवंबर 29
65 03005 UP हावड़ा से लामडिंग 7 अक्टूबर 16 – नवंबर 27
66 03006 DOWN लामडिंग से हावड़ा 7 अक्टूबर 17 – नवंबर 28
67 03129 UP कोलकाता से न्यू जलपाईगुड़ी 14 अक्टूबर 17 – नवंबर 29 सप्ताहांत
68 03130 DOWN न्यू जलपाईगुड़ी से कोलकाता 14 अक्टूबर 18 – नवंबर 30 सप्ताहांत
69 05060 UP लालकुआं से कोलकाता 8 अक्टूबर 8 – नवंबर 26
70 05059 DOWN कोलकाता से लालकुआं 8 अक्टूबर 10 – नवंबर 28
71 08581 UP विशाखापत्तनम से SMVT बेंगलुरु 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 2 – नवंबर 27
72 08582 DOWN SMVT बेंगलुरु से विशाखापत्तनम 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 3 – नवंबर 28
73 08045 UP शालीमार से चर्लपल्ली 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 2 – नवंबर 27
74 08046 DOWN चर्लपल्ली से शालीमार 9 (अतिरिक्त) अक्टूबर 3 – नवंबर 28
75 07035 UP सिकंदराबाद से सिरपुर कागजनगर Dep 12:10 pm, arr 5:30 pm त्योहारी भीड़ के लिए विशेष ट्रेन
76 07036 DOWN सिकंदराबाद से सिरपुर कागजनगर Dep 6:00 pm, arr 11:15 pm त्योहारी भीड़ के लिए विशेष ट्रेन
77 04008 UP आनंद विहार टर्मिनल से जोगबनी 5 अक्टूबर 10 – नवंबर 7
78 04007 DOWN जोगबनी से आनंद विहार टर्मिनल 5 अक्टूबर 11 – नवंबर 8
79 08047 UP संतरागाछी से नाहरलगुन 3 (अतिरिक्त) सितंबर 11, 18, 25, 2026 Weekly (3 trips)
80 08048 DOWN नाहरलगुन से संतरागाछी 3 (अतिरिक्त) सितंबर 12, 19, 26, 2026 Weekly (3 trips)
81 09189 UP मुंबई सेंट्रल से कटिहार 7 (अतिरिक्त) 5, 12 सितंबर; 17, 24, 31 अक्टूबर; 7, 14 नवंबर 2026
82 09190 DOWN कटिहार से मुंबई सेंट्रल 7 (अतिरिक्त) 8, 15 सितंबर; 20, 27 अक्टूबर; 3, 10, 17 नवंबर 2026
83 04127 UP कानपुर सेंट्रल से गुवाहाटी 14 (अतिरिक्त) सितंबर 10 – दिसंबर 10, 2026
84 04128 DOWN गुवाहाटी से कानपुर सेंट्रल 14 (अतिरिक्त) सितंबर 11 – दिसंबर 11, 2026
85 05736 UP कटिहार से अमृतसर 12 (अतिरिक्त) सितंबर 9 – नवंबर 25, 2026
86 05735 DOWN अमृतसर से कटिहार 12 (अतिरिक्त) सितंबर 11 – नवंबर 27, 2026
87 05932 UP डिब्रूगढ़ से कोलकाता 13 (अतिरिक्त) सितंबर 5 – नवंबर 28, 2026
88 05931 DOWN कोलकाता से डिब्रूगढ़ 13 (अतिरिक्त) सितंबर 7 – नवंबर 30, 2026
89 03407 UP भागलपुर से कटिहार 94 (विस्तारित) Aug 29 – नवंबर 30, 2026 (दैनिक) दैनिक
90 03408 DOWN कटिहार से भागलपुर 94 (विस्तारित) Aug 29 – नवंबर 30, 2026 (दैनिक) दैनिक
91 06028 UP पोदनुर जंक्शन से डॉ. MGR चेन्नई सेंट्रल From सितंबर 11, 2026
92 06027 DOWN डॉ. MGR चेन्नई सेंट्रल से पोदनुर जंक्शन From सितंबर 11, 2026
93 07097 UP हैदराबाद से मंगलुरु सेंट्रल 12 (अतिरिक्त) सितंबर 9 – नवंबर 25, 2026
94 07098 DOWN मंगलुरु सेंट्रल से हैदराबाद 12 (अतिरिक्त) सितंबर 10 – नवंबर 26, 2026
95 04131 UP कानपुर सेंट्रल से SMVT बेंगलुरु 7 Every Sunday, अक्टूबर 4 – नवंबर 15, 2026 साप्ताहिक
96 04132 DOWN SMVT बेंगलुरु से कानपुर सेंट्रल 7 Every Wednesday, अक्टूबर 7 – नवंबर 18, 2026 साप्ताहिक
97 08311 UP संबलपुर से पोदनुर 12 Every Wednesday, सितंबर 9 – नवंबर 25, 2026 साप्ताहिक
98 08312 DOWN पोदनुर से संबलपुर 12 Every Friday, सितंबर 11 – नवंबर 27, 2026 साप्ताहिक
99 01925 UP कानपुर सेंट्रल से मदुरै 13 Every Wednesday, सितंबर 2 – नवंबर 25, 2026 साप्ताहिक
100 01926 DOWN मदुरै से कानपुर सेंट्रल 13 Every Saturday, सितंबर 5 – नवंबर 28, 2026 साप्ताहिक
101 09424 UP अहमदाबाद से मंगलुरु जंक्शन 13 Every Friday, सितंबर 4 – नवंबर 27, 2026 साप्ताहिक
102 09423 DOWN मंगलुरु जंक्शन से अहमदाबाद 13 Every Saturday, सितंबर 5 – नवंबर 28, 2026

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Parinay Kumar

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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