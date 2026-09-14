दुर्गा पूजा, दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी! 100 से ज्यादा ट्रेनों का ऐलान- देखें पूरी Details

Indian Railways Special Trains: आने वाले त्योहारी मौसम को देखते हुए भारतीय रेलवे हर साल की तरह इस साल भी कई रूट्स पर 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है. ये ट्रेनें दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा और दूसरे त्योहारों के दौरान चलाई जाएंगी. ये स्पेशल ट्रेनें बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को जोड़ने वाले रूटों पर चलेंगी. इन ट्रेनों में ज्यादा सीटें और बर्थ भी मिलेंगी. इनका फायदा यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मिलेगी. रेलवे ने इसके साथ-सात त्योहारी सीजन के दौरान कई रेगुलर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े हैं.
IRCTC ने त्योहारी सीजन के दौरान टिकट बुकिंग को बेहतर बनाने के लिए कई दूसरे कदम भी उठाए हैं. इनमें ज्यादा सर्वर जोड़ना, NGeT सिस्टम को अपग्रेड करना, नया यूजर इंटरफेस लाना और यात्रियों के लिए बुकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एंटी-बॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शामिल है. IRCTC ने बताया कि अभी सभी रिजर्व्ड टिकटों में से तकरीबन 89 फीसदी ऑनलाइन बुक किए जाते हैं. IRCTC के मुताबिक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए इसके नेक्स्ट जेनरेशन ई-टिकटिंग (NGeT) सिस्टम की क्षमता काफी बढ़ाई गई है.
रेलवे PSU ने बताया कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह नए सर्वर जोड़े गए हैं, जिससे सिस्टम की कुल क्षमता पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गई है. सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और आर्किटेक्चर में सुधार से भी सिस्टम की बुकिंग रिक्वेस्ट संभालने की क्षमता बढ़ी है. IRCTC ने 15 जुलाई, 2026 को अपने नए यूजर इंटरफेस का बीटा वर्जन भी पेश किया. नए डिजाइन वाले इंटरफेस से बुकिंग वेबसाइट को ज्यादा मॉडर्न लुक मिलता है और जानकारी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से दिखाई देती है.
पूर्व रेलवे ने बताया कि 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक कई अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं. हावड़ा, सियालदह, आसनसोल से रक्सौल, पटना, सीतामढ़ी, गोरखपुर, मधुबनी, दीघा जैसी जगहों के लिए ये विशेष ट्रेनें चलेंगी. हावड़ा, सियालदह के अलावा अधिकांश ट्रेनें बर्दवान, बीरभूम समेत कई स्टेशनों पर रुकेंगी. टिकट बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है. सिर्फ दुर्गा पूजा ही नहीं, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा समेत पूरे त्योहार के सीजन में विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. हावड़ा-सियालदह रूट पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. दीघा के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. पूजा के मौसम में भीड़ को संभालने और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला पूर्व रेलवे ने लिया है.
पूर्व रेलवे ने बताया है कि 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक कई अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं. हावड़ा, सियालदह, आसनसोल से रक्सौल, पटना, सीतामढ़ी, गोरखपुर, मधुबनी, दीघा जैसी जगहों के लिए ये विशेष ट्रेनें चलेंगी.
|क्रम संख्या
|ट्रेन संख्या
|रूट
|कहां से कहां तक
|ट्रिप
|शेड्यूल
|फ्रीक्वेंसी
|1
|01905
|UP
|कानपुर सेंट्रल से असरवा
|9
|अक्टूबर 5 – नवंबर 30
|–
|2
|01906
|DOWN
|असरवा से कानपुर सेंट्रल
|9
|अक्टूबर 6 – दिसंबर 1
|–
|3
|01907
|UP
|आगरा कैंट से उधना
|8
|अक्टूबर 6 – नवंबर 24
|–
|4
|01908
|DOWN
|उधना से आगरा कैंट
|8
|अक्टूबर 7 – नवंबर 25
|–
|5
|01909
|UP
|असरवा से आगरा कैंट
|8
|अक्टूबर 6 – नवंबर 24
|–
|6
|01910
|DOWN
|आगरा कैंट से असरवा
|8
|अक्टूबर 5 – नवंबर 23
|–
|7
|02199
|UP
|वीजीएल झांसी से बांद्रा टर्मिनस
|9
|अक्टूबर 1 – नवंबर 26
|–
|8
|02200
|DOWN
|बांद्रा टर्मिनस से वीजीएल झांसी
|9
|अक्टूबर 3 – नवंबर 28
|–
|9
|04105
|UP
|प्रयागराज से उधना
|18
|अक्टूबर 1 – नवंबर 29
|सप्ताह में दो बार
|10
|04106
|DOWN
|उधना से प्रयागराज
|18
|अक्टूबर 2 – नवंबर 30
|सप्ताह में दो बार
|11
|04179
|UP
|प्रयागराज से साबरमती
|17
|अक्टूबर 3 – नवंबर 28
|सप्ताह में दो बार
|12
|04180
|DOWN
|साबरमती से प्रयागराज
|17
|अक्टूबर 4 – नवंबर 29
|सप्ताह में दो बार
|13
|04119
|UP
|सुबेदारगंज से वलसाद
|9
|अक्टूबर 3 – नवंबर 28
|–
|14
|04120
|DOWN
|वलसाद से सुबेदारगंज
|9
|अक्टूबर 4 – नवंबर 29
|–
|15
|04139
|UP
|प्रयागराज से दादर
|9
|अक्टूबर 2 – नवंबर 27
|–
|16
|04140
|DOWN
|दादर से प्रयागराज
|9
|अक्टूबर 4 – नवंबर 29
|–
|17
|04155
|UP
|सुबेदारगंज से उधना
|12
|अक्टूबर 19 – नवंबर 26
|सप्ताह में दो बार
|18
|04156
|DOWN
|उधना से सुबेदारगंज
|12
|अक्टूबर 20 – नवंबर 27
|सप्ताह में दो बार
|19
|04175
|UP
|सुबेदारगंज से दादर
|8
|अक्टूबर 4 – नवंबर 22
|–
|20
|04176
|DOWN
|दादर से सुबेदारगंज
|8
|अक्टूबर 6 – नवंबर 24
|–
|21
|04177
|UP
|सुबेदारगंज से वलसाद
|8
|अक्टूबर 6 – नवंबर 24
|–
|22
|04178
|DOWN
|वलसाद से सुबेदारगंज
|8
|अक्टूबर 7 – नवंबर 25
|–
|23
|04169
|UP
|सुबेदारगंज से इंदौर
|17
|अक्टूबर 2 – नवंबर 27
|सप्ताह में दो बार
|24
|04170
|DOWN
|इंदौर से सुबेदारगंज
|17
|अक्टूबर 3 – नवंबर 28
|सप्ताह में दो बार
|25
|04173
|UP
|प्रयागराज से वेरावल
|9
|अक्टूबर 1 – नवंबर 26
|–
|26
|04174
|DOWN
|वेरावल से प्रयागराज
|9
|अक्टूबर 2 – नवंबर 27
|–
|27
|04103
|UP
|सुबेदारगंज से पनवेल
|5 (अतिरिक्त)
|अक्टूबर 21 – नवंबर 18
|–
|28
|04104
|DOWN
|पनवेल-सुबेदारगंज
|5 (अतिरिक्त)
|अक्टूबर 22 – नवंबर 19
|–
|29
|02877
|UP
|रांची से आनंद विहार
|9 (अतिरिक्त)
|अक्टूबर 3 – नवंबर 28
|–
|30
|02878
|DOWN
|आनंद विहार से रांची
|9 (अतिरिक्त)
|अक्टूबर 4 – नवंबर 29
|–
|31
|04157
|UP
|कानपुर सेंट्रल से कोलकाता
|8
|अक्टूबर 6 – नवंबर 24
|–
|32
|04158
|DOWN
|कोलकाता से कानपुर सेंट्रल
|8
|अक्टूबर 7 – नवंबर 25
|–
|33
|01911
|UP
|आगरा कैंट से कोलकाता
|9
|अक्टूबर 1 – नवंबर 26
|–
|34
|01912
|DOWN
|कोलकाता से आगरा कैंट
|9
|अक्टूबर 2 – नवंबर 27
|–
|35
|04185
|UP
|झांसी से आसनसोल
|16
|अक्टूबर 7 – नवंबर 29
|–
|36
|04186
|DOWN
|आसनसोल से झांसी
|16
|अक्टूबर 8 – नवंबर 30
|–
|37
|05183
|UP
|आजमगढ़ से बांद्रा टर्मिनस
|9 (अतिरिक्त)
|अक्टूबर 3 – नवंबर 28
|–
|38
|05184
|DOWN
|बांद्रा टर्मिनस से आजमगढ़
|9 (अतिरिक्त)
|अक्टूबर 5 – नवंबर 30
|–
|39
|09601
|UP
|मदार जं. से पटना जं.
|9 (अतिरिक्त)
|अक्टूबर 1 – नवंबर 26
|–
|40
|09602
|DOWN
|पटना जं. से मदार जंक्शन
|9 (अतिरिक्त)
|अक्टूबर 2 – नवंबर 27
|–
|41
|02417
|UP
|प्रयागराज से शकुर बस्ती
|34 (सितंबर–अक्टूबर दैनिक चरण)
|सितंबर 11 – अक्टूबर 14 (दैनिक)
|अक्टूबर के मध्य तक दैनिक, फिर सप्ताह में 4 दिन (अक्टूबर–दिसंबर)
|42
|02418
|DOWN
|शकुर बस्ती से प्रयागराज
|34 (सितंबर–अक्टूबर दैनिक चरण)
|सितंबर 12 – अक्टूबर 15 (दैनिक)
|अक्टूबर के मध्य तक दैनिक, फिर सप्ताह में 4 दिन (अक्टूबर–दिसंबर)
|43
|04163
|UP
|नारायणपुर बाजार से शकुर बस्ती
|27
|अक्टूबर – दिसंबर
|सप्ताह में 3 दिन
|44
|04164
|DOWN
|शकुर बस्ती से नारायणपुर बाजार
|27
|अक्टूबर – दिसंबर
|सप्ताह में 3 दिन
|45
|03041
|UP
|हावड़ा से रक्सौल
|7
|अक्टूबर 15 – नवंबर 26
|–
|46
|03042
|DOWN
|रक्सौल से हावड़ा
|7
|अक्टूबर 16 – नवंबर 27
|–
|47
|03043
|UP
|हाव़ा से रक्सौल
|7
|अक्टूबर 17 – नवंबर 28
|–
|48
|03044
|DOWN
|रक्सौल से हावड़ा
|7
|अक्टूबर 18 – नवंबर 29
|–
|49
|03135
|UP
|सियालदह से पटना
|7
|अक्टूबर 13 – नवंबर 24
|–
|50
|03136
|DOWN
|पटना से सियालदह
|7
|अक्टूबर 13 – नवंबर 24
|–
|51
|03133
|UP
|सियालदह से सीतामढ़ी
|7
|अक्टूबर 16 – नवंबर 27
|–
|52
|03134
|DOWN
|सीतामढ़ी से सियालदह
|7
|अक्टूबर 17 – नवंबर 28
|–
|53
|03131
|UP
|सियालदह से गोरखपुर
|14
|अक्टूबर 13 – नवंबर 26
|–
|54
|03132
|DOWN
|गोरखपुर से सियालदह
|14
|अक्टूबर 14 – नवंबर 27
|–
|55
|03185
|UP
|कोलकाता से मधुबनी
|7
|अक्टूबर 13 – नवंबर 24
|–
|56
|03186
|DOWN
|मधुबनी से कोलकाता
|7
|अक्टूबर 14 – नवंबर 25
|–
|57
|03187
|UP
|कोलकाता से मधुबनी
|7
|अक्टूबर 16 – नवंबर 27
|–
|58
|03188
|DOWN
|मधुबनी से कोलकाता
|7
|अक्टूबर 17 – नवंबर 28
|–
|59
|03511
|UP
|आसनसोल से पटना
|7
|अक्टूबर 18 – नवंबर 29
|–
|60
|03512
|DOWN
|पटना से आसनसोल
|7
|अक्टूबर 18 – नवंबर 29
|–
|61
|03527
|UP
|आसनसोल से गोरखपुर
|7
|अक्टूबर 16 – नवंबर 27
|–
|62
|03528
|DOWN
|गोरखपुर से आसनसोल
|7
|अक्टूबर 17 – नवंबर 28
|–
|63
|03465
|UP
|मालदा टाउन से दीघा
|7
|अक्टूबर 17 – नवंबर 28
|–
|64
|03466
|DOWN
|दीघा से मालदा टाउन
|7
|अक्टूबर 18 – नवंबर 29
|–
|65
|03005
|UP
|हावड़ा से लामडिंग
|7
|अक्टूबर 16 – नवंबर 27
|–
|66
|03006
|DOWN
|लामडिंग से हावड़ा
|7
|अक्टूबर 17 – नवंबर 28
|–
|67
|03129
|UP
|कोलकाता से न्यू जलपाईगुड़ी
|14
|अक्टूबर 17 – नवंबर 29
|सप्ताहांत
|68
|03130
|DOWN
|न्यू जलपाईगुड़ी से कोलकाता
|14
|अक्टूबर 18 – नवंबर 30
|सप्ताहांत
|69
|05060
|UP
|लालकुआं से कोलकाता
|8
|अक्टूबर 8 – नवंबर 26
|–
|70
|05059
|DOWN
|कोलकाता से लालकुआं
|8
|अक्टूबर 10 – नवंबर 28
|–
|71
|08581
|UP
|विशाखापत्तनम से SMVT बेंगलुरु
|9 (अतिरिक्त)
|अक्टूबर 2 – नवंबर 27
|–
|72
|08582
|DOWN
|SMVT बेंगलुरु से विशाखापत्तनम
|9 (अतिरिक्त)
|अक्टूबर 3 – नवंबर 28
|–
|73
|08045
|UP
|शालीमार से चर्लपल्ली
|9 (अतिरिक्त)
|अक्टूबर 2 – नवंबर 27
|–
|74
|08046
|DOWN
|चर्लपल्ली से शालीमार
|9 (अतिरिक्त)
|अक्टूबर 3 – नवंबर 28
|–
|75
|07035
|UP
|सिकंदराबाद से सिरपुर कागजनगर
|–
|Dep 12:10 pm, arr 5:30 pm
|त्योहारी भीड़ के लिए विशेष ट्रेन
|76
|07036
|DOWN
|सिकंदराबाद से सिरपुर कागजनगर
|–
|Dep 6:00 pm, arr 11:15 pm
|त्योहारी भीड़ के लिए विशेष ट्रेन
|77
|04008
|UP
|आनंद विहार टर्मिनल से जोगबनी
|5
|अक्टूबर 10 – नवंबर 7
|–
|78
|04007
|DOWN
|जोगबनी से आनंद विहार टर्मिनल
|5
|अक्टूबर 11 – नवंबर 8
|–
|79
|08047
|UP
|संतरागाछी से नाहरलगुन
|3 (अतिरिक्त)
|सितंबर 11, 18, 25, 2026
|Weekly (3 trips)
|80
|08048
|DOWN
|नाहरलगुन से संतरागाछी
|3 (अतिरिक्त)
|सितंबर 12, 19, 26, 2026
|Weekly (3 trips)
|81
|09189
|UP
|मुंबई सेंट्रल से कटिहार
|7 (अतिरिक्त)
|5, 12 सितंबर; 17, 24, 31 अक्टूबर; 7, 14 नवंबर 2026
|–
|82
|09190
|DOWN
|कटिहार से मुंबई सेंट्रल
|7 (अतिरिक्त)
|8, 15 सितंबर; 20, 27 अक्टूबर; 3, 10, 17 नवंबर 2026
|–
|83
|04127
|UP
|कानपुर सेंट्रल से गुवाहाटी
|14 (अतिरिक्त)
|सितंबर 10 – दिसंबर 10, 2026
|–
|84
|04128
|DOWN
|गुवाहाटी से कानपुर सेंट्रल
|14 (अतिरिक्त)
|सितंबर 11 – दिसंबर 11, 2026
|–
|85
|05736
|UP
|कटिहार से अमृतसर
|12 (अतिरिक्त)
|सितंबर 9 – नवंबर 25, 2026
|–
|86
|05735
|DOWN
|अमृतसर से कटिहार
|12 (अतिरिक्त)
|सितंबर 11 – नवंबर 27, 2026
|–
|87
|05932
|UP
|डिब्रूगढ़ से कोलकाता
|13 (अतिरिक्त)
|सितंबर 5 – नवंबर 28, 2026
|–
|88
|05931
|DOWN
|कोलकाता से डिब्रूगढ़
|13 (अतिरिक्त)
|सितंबर 7 – नवंबर 30, 2026
|–
|89
|03407
|UP
|भागलपुर से कटिहार
|94 (विस्तारित)
|Aug 29 – नवंबर 30, 2026 (दैनिक)
|दैनिक
|90
|03408
|DOWN
|कटिहार से भागलपुर
|94 (विस्तारित)
|Aug 29 – नवंबर 30, 2026 (दैनिक)
|दैनिक
|91
|06028
|UP
|पोदनुर जंक्शन से डॉ. MGR चेन्नई सेंट्रल
|–
|From सितंबर 11, 2026
|–
|92
|06027
|DOWN
|डॉ. MGR चेन्नई सेंट्रल से पोदनुर जंक्शन
|–
|From सितंबर 11, 2026
|–
|93
|07097
|UP
|हैदराबाद से मंगलुरु सेंट्रल
|12 (अतिरिक्त)
|सितंबर 9 – नवंबर 25, 2026
|–
|94
|07098
|DOWN
|मंगलुरु सेंट्रल से हैदराबाद
|12 (अतिरिक्त)
|सितंबर 10 – नवंबर 26, 2026
|–
|95
|04131
|UP
|कानपुर सेंट्रल से SMVT बेंगलुरु
|7
|Every Sunday, अक्टूबर 4 – नवंबर 15, 2026
|साप्ताहिक
|96
|04132
|DOWN
|SMVT बेंगलुरु से कानपुर सेंट्रल
|7
|Every Wednesday, अक्टूबर 7 – नवंबर 18, 2026
|साप्ताहिक
|97
|08311
|UP
|संबलपुर से पोदनुर
|12
|Every Wednesday, सितंबर 9 – नवंबर 25, 2026
|साप्ताहिक
|98
|08312
|DOWN
|पोदनुर से संबलपुर
|12
|Every Friday, सितंबर 11 – नवंबर 27, 2026
|साप्ताहिक
|99
|01925
|UP
|कानपुर सेंट्रल से मदुरै
|13
|Every Wednesday, सितंबर 2 – नवंबर 25, 2026
|साप्ताहिक
|100
|01926
|DOWN
|मदुरै से कानपुर सेंट्रल
|13
|Every Saturday, सितंबर 5 – नवंबर 28, 2026
|साप्ताहिक
|101
|09424
|UP
|अहमदाबाद से मंगलुरु जंक्शन
|13
|Every Friday, सितंबर 4 – नवंबर 27, 2026
|साप्ताहिक
|102
|09423
|DOWN
|मंगलुरु जंक्शन से अहमदाबाद
|13
|Every Saturday, सितंबर 5 – नवंबर 28, 2026
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