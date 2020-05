नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच चलाई जा रही ट्रेनों को लेकर रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे की स्‍पेशल ट्रेनों भविष्‍य में अधिसूचित होंगी, जिसमें हमारे पास 22 मई से वेटिंग लिस्‍ट्स (waiting list) होंगी. रेल मंत्रालय ने यह भी बताया कि ट्रेनों में अधिकतम वेटिंग लिस्‍ट की सीमा क्‍या होगी. रेलवे ने कहा कि विशेष ट्रेनों में कोई ‘आरएसी’ सुविधा नहीं होगी. Also Read - गुजरात में कोरोना वायरस से 9,268 लोग संक्रमित हुए, अकेले अहमदाबाद में 6,645 केस

रेलवे मंत्रालय ने बताया कि विशेष ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची एसी 3 टियर में 100, एसी 2 टियर में 50, स्लीपर क्लास में 200, चेयर कार में 100 तक होगी. रेलवे ने कहा कि बाद में अधिसूचित की जाने वाली ट्रेनों में 22 मई से प्रतीक्षा सूची होगी.

Indian Railways special trains to be notified in future, will have waiting lists from May 22; Maximum waiting list limit- 1AC-20, Executive Class-20, 2AC-50, 3AC-100, AC Chair Car-100, Sleeper-200: Ministry of Railways

— ANI (@ANI) May 13, 2020