ICC World Cup Final 2023: क्रिकेट विश्व कप के भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच के लिए भारतीय रेलवे की स्पेशल वंदे भारत ट्रेन रविवार सुबह मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई है. ट्रेन नंबर 09035 आज यानि रविवार, 19 नवंबर को मुंबई सेंट्रल से सुबह 05:15 बजे रवाना हुई जो सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर अहमदाबाद पहुंच जाएगी. इसके बाद ट्रेन क्रमांक 09036 अहमदाबाद से 20 नवंबर, सोमवार रात 02:00 बजे रवाना होकर सुबह 07:25 बजे मुंबई पहुंच जाएगी.

#WATCH | A special Vande Bharat train from Western Railway departed from Mumbai Central Railway Station to Ahmedabad for the World Cup final between India and Australia.#ICCMensCricketWorldCup2023 #INDvsAUSfinal pic.twitter.com/Ej73JXTpnU

— ANI (@ANI) November 19, 2023