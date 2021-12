नई दिल्ली: विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुंबई से कोलकाता ( Mumbai-Kolkata flight) जा रहा उसका 737 मैक्स विमान तकनीकी खामी की वजह से मुंबई (Mumbai) लौट आया. स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने (SpiceJet spokesperson) बृहस्पतिवार को कहा, ”मुंबई से कोलकाता जा रही स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एसजी-467 ने उड़ान भरने के बाद तकनीकी खामी के चलते वापस आ गई. विमान मुंबई में सुरक्षित उतरा.”Also Read - Input Tax Credit Racket: मुंबई में 35 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का किया गया भंडाफोड़

SpiceJet Mumbai-Kolkata flight returned to Mumbai after take-off due to a technical issue today. The aircraft landed safely in Mumbai: SpiceJet spokesperson

