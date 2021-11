नई दिल्ली : सस्ती हवाई यात्रा सेवा उपलब्ध कराने के लिए पहचान बनाने वाली स्पाइस जेट एयरलाइन (SpiceJet Airline) में चोरी का आरोप लगाने वाला एक वीडियो (Viral Video) पिछले हफ्ते से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ यात्री स्पाइजेट के स्टाफ पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं और सामने एक खुला लगेज रखा हुआ है. यात्रियों के अनुसार उस लगेज से उनके समान की चोरी हुई है. यात्री कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि दुबई (Dubai) से आते हुए उन्होंने लगेज को रैप किया हुआ था, लेकिन दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport Delhi) पर उतरने पर यह अनरैप मिला. वीडियो में यात्री आरोप लगा रहे हैं कि उनके लगेज से वॉच, आइफोन (IPhone) आदि चोरी कर लिए गए हैं. हालांकि इस स्पाइसजेट ने चोरी के आरोपों से साफ इनकार किया है. वीडियो वायरल होने के बाद स्पाइजेट ने ट्वीट करके सफाई दी कि यह वीडियो इसी साल मार्च का है, यह घटना दुबई से दिल्ली आने वाली फ्लाइट (SG178) की है. स्पाइसजेट ने अपने ट्वीट में बताया कि उसी समय मामले की जांच की गई और चोरी का कोई मामला नहीं पाया गया. उन्होंने बताया कि उस फ्लाइट में किसी भी यात्री ने चोरी की शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी.Also Read - Viral Video: अचानक शेर के पिंजरे में बिल्ली हुई कैद, बिल्ली ने जम कर किया मुकाबला | Must Watch

An old video from Mar’21 is being circulated on social media regarding alleged pilferage on SpiceJet flight from Dubai to Delhi. The matter had been investigated in March 2021 & no such case of theft was found. Not a single passenger on the said flight had complained of theft.

— SpiceJet (@flyspicejet) November 22, 2021