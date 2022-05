पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक बड़ा विमान हादसा होने से टल गया. मुंबई से दुर्गापुर पहुंचे स्पाइस जेट (SpiceJet) के विमान को लैंडिंग के समय टर्बुलेंस (Turbulence) का सामना करना पड़ा. इस दौरान विमान में सवार करीब 12 यात्री घायल हो गए. एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि घायल यात्रियों को दुर्गापुर पहुंचते ही तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया.Also Read - DGCA ने 90 पायलटों को बोइंग 737 मैक्स उड़ाने से रोका, डायरेक्टर जनरल बोले- दोबारा लेनी होगी ट्रेनिंग

Today SpiceJet Boeing B737 aircraft operating flight SG-945 from Mumbai to Durgapur encountered severe turbulence during descent which unfortunately resulted in injuries to a few passengers. Immediate medical assistance was provided upon arrival in Durgapur: SpiceJet spokesperson pic.twitter.com/fJyG1ztghc

— ANI (@ANI) May 1, 2022