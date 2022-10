SpiceJet Flight Update: किफायती विमानन सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी स्पाइस जेट (SpiceJet Update) को बड़ी राहत मिली है. 30 अक्टूबर से स्पाइसजेट अब पूरी क्षमता के साथ उड़ानों का संचालन कर सकती है. मालूम हो कि ‘सुरक्षा घटनाओं’ के बाद विमान नियामक DGCA ने स्पाइस जेट को 50 फीसदी क्षमता के साथ विमानों का संचालन सीमित कर दिया था. साथ ही विमान में आई कई खामियों को देखते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.Also Read - Sarkari Naukri: महाराष्ट्र में 75 हजार पदों पर भर्ती होगी, कैबिनेट ने 'नीति आयोग' जैसी संस्था बनाने पर भी लगाई मुहर

DGCA lifts restrictions, SpiceJet to operate with full capacity from October 30: DGCA (Directorate General of Civil Aviation) pic.twitter.com/41fQarV4mQ

— ANI (@ANI) October 21, 2022