India, Sputnik, COVID vaccine, Coronavirus, News: भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रचंड प्रकोप के बीच देश में एक और वैक्‍सीन स्पुतनिक (Sputnik) को अगले 10 दिनों में इमरजेंसी उपयोग की अनुमति मिल सकती है. अक्‍टूबर तक भारत में 5 और कोविड वैक्‍सीन उपलब्‍ध हो जाएंगी.

वहीं, वैक्‍सीनेशन की दिशा में भारत ने आज एक बड़ा माइल स्‍टोन पार किया है. पिछले 24 घंटे 15,17,963 के सत्रों के माध्यम से 10,15,95,147 वैक्सीन की खुराक दी गई है. आज रविवार को सुबह 7 बजे केद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय अपडेट आंकड़ें के मुताबिक, कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई में देश ने वैक्‍सीनेशन की दिशा में यह उपलब्‍धि हासिल की है.

India to have 5 more COVID vaccines by Oct, Sputnik expected to get emergency use nod in 10 days

1,52,879 नए मामले आए

बता दें कि भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 1,52,879 नए मामले आने से संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,33,58,805 हो गई, जबकि देश में वर्तमान में इस बीमारी का इलाज करा रहे लोगों की संख्या महामारी शुरू होने के बाद से पहली बार 11 लाख के आंकड़े के पार चली गई है.

देश में अब भी 11,08,087 लोग संक्रमित हैं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, महामारी से एक दिन में 839 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 1,69,275 हो गई है. 18 अक्टूबर 2020 के बाद से इस बीमारी से एक दिन में जान गंवाने वाले लोगों की यह सर्वाधिक संख्या है. संक्रमण के मामलों में लगातार 32वें दिन वृद्धि हुई है. देश में अब भी 11,08,087 लोग संक्रमित हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 8.29 प्रतिशत है, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की दर गिरकर 90.44 प्रतिशत रह गई है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक 10 अप्रैल तक 25,66,26,850 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 14,12,047 नमूनों की जांच शनिवार को की गई.

India’s vaccination coverage crosses 10-crore mark with over 35 lakh doses given in the last 24 hours. 10,15,95,147 vaccine doses have been administered through 15,17,963 sessions till 7 am today: Ministry of Health and Family Welfare #COVID19 pic.twitter.com/SFO2nZosiI

